В Канаде участники велопробега нарисовали на карте украинский трезубец

Ко Дню Независимости Украины Генконсульство Украины в Эдмонтоне и волонтерское объединение Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона. Трек велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался герб Украины.
"Этот велопробег был посвящен нашим защитникам, которые мужественно защищают независимость и свободу Украины, нашу родную землю! Победа будет за нами", – говорится в сообщении.
24 августа в Украине отмечают 31-й День Независимости. Из-за полномасштабной войны с РФ в этом году не будет традиционного празднования.
23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия флага Украины. 24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей будут молиться за Украину. На столичном Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.
ВСУ и США предупреждают о риске усиленных атак РФ ко Дню Независимости по гражданской инфраструктуре и государственным объектам.