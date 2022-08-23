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В Канаде участники велопробега нарисовали на карте украинский трезубец

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В Эдмонде провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона ко Дню Независимости Украины
В Эдмонде провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона ко Дню Независимости Украины
Фото: Consulate General of Ukraine in Edmonton / Facebook

В канадском городе Эдмонтон состоялся велопробег и шествие, которые образовали на карте герб Украины. Об этом 22 августа сообщило Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне в Facebook.

Ко Дню Независимости Украины Генконсульство Украины в Эдмонтоне и волонтерское объединение Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона. Трек велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался герб Украины.

"Этот велопробег был посвящен нашим защитникам, которые мужественно защищают независимость и свободу Украины, нашу родную землю! Победа будет за нами", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrConsEdmonton/posts/pfbid0zLEPVj6tXQP2P6FNibcnrF2CjbUUNe5yG6GtBNiyvJoWSok1UMSji5yYEa6eHG9wl

Контекст:

24 августа в Украине отмечают 31-й День Независимости. Из-за полномасштабной войны с РФ в этом году не будет традиционного празднования. 

23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия флага Украины. 24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей будут молиться за Украину. На столичном Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

ВСУ и США предупреждают о риске усиленных атак РФ ко Дню Независимости по гражданской инфраструктуре и государственным объектам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Канада, День Независимости, велосипедисты, герб
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