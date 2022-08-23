В Канаде участники велопробега нарисовали на карте украинский трезубец

В Эдмонде провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона ко Дню Независимости Украины Фото: Consulate General of Ukraine in Edmonton / Facebook

Ко Дню Независимости Украины Генконсульство Украины в Эдмонтоне и волонтерское объединение Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона. Трек велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался герб Украины.

"Этот велопробег был посвящен нашим защитникам, которые мужественно защищают независимость и свободу Украины, нашу родную землю! Победа будет за нами", – говорится в сообщении.