"Укрзалізниця" призвала перенести поездки в Харьков на День Независимости

Комендантский час будет действовать по всей области с 19.00 23 августа до 7.00 25 августа.

Пригородные и региональные рейсы из Харькова в День Независимости "Укрзалізниця" отменит. Поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе.

Контекст:

23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.