В трех областях России накануне Дня Независимости Украины закрывают отдельные участки воздушного пространства – Генштаб ВСУ

С 22-го по 25 августа отдельные участки воздушного пространства закрывают в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях РФ, отметили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com

Об этом 21 августа в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на северском направлении враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравьи и Зализный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.

"По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", – говорится в сообщении.

Три области РФ находятся вблизи Украины, а Белгородская граничит с Харьковской областью.

Из территории Белгородской области оккупанты наносят удары по Харькову и области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)