В трех областях России накануне Дня Независимости Украины закрывают отдельные участки воздушного пространства – Генштаб ВСУ

Об этом 21 августа в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что на северском направлении враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравьи и Зализный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.
"По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", – говорится в сообщении.
Три области РФ находятся вблизи Украины, а Белгородская граничит с Харьковской областью.
Из территории Белгородской области оккупанты наносят удары по Харькову и области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.
18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.