В правительственном квартале в Киеве повысили меры безопасности, 22–24 августа рекомендовали работать из дома – СМИ

Об этом 21 августа написало "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Верховной Раде и Кабинете Министров.
В то же время, по словам собеседника агентства, Кабмин будет работать в обычном режиме. При этом многие сотрудники в правительстве и так работают из дома из-за регулярных воздушных тревог в столице. Также некоторые работники будут находиться в здании Рады, в частности те, кто задействован в визитах в Киев международных делегаций.
Отмечается, что повышенные меры безопасности связаны с высоким риском атак со стороны российских оккупантов в День Независимости Украины.
В оперативном командовании "Юг" ВСУ сообщали, что Россия увеличила количество носителей ракет в Черном море накануне Дня Независимости Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.
18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.