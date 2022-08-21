В правительственном квартале в Киеве повысили меры безопасности, 22–24 августа рекомендовали работать из дома – СМИ

Об этом 21 августа написало "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Верховной Раде и Кабинете Министров.

В то же время, по словам собеседника агентства, Кабмин будет работать в обычном режиме. При этом многие сотрудники в правительстве и так работают из дома из-за регулярных воздушных тревог в столице. Также некоторые работники будут находиться в здании Рады, в частности те, кто задействован в визитах в Киев международных делегаций.

Отмечается, что повышенные меры безопасности связаны с высоким риском атак со стороны российских оккупантов в День Независимости Украины.

В оперативном командовании "Юг" ВСУ сообщали, что Россия увеличила количество носителей ракет в Черном море накануне Дня Независимости Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)