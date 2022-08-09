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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Две воронки диаметром восемь метров. Ночные удары РФ по Харькову были нанесены С-300 из Белгородской области – прокуратура

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Правоохранители документируют последствия ночных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками
Правоохранители документируют последствия ночных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

В ночь на 9 августа оккупанты обстреляли два района Харькова. По предварительным данным, удары были нанесены ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, около двух часов ночи оккупанты нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Индустриальному районам Харькова.

В Холодногорском районе был поврежден гостинично-ресторанный комплекс, еще одно попадание оккупантов пришлось по территории нежилого здания.

В Индустриальном районе повреждения получило также нежилое здание. В результате обстрела образовались две воронки диаметром восемь метров.

"Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют", – подчеркнули в прокуратуре. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid06BDKMUKvJJwhgPKq3pLiBeUuvYu5F5dxVWmCb6rr5NVpBaZDDeon7yFnNv1SaNW2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, прокуратура, Белгородская область, обстрелы, война России против Украины, С-300
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