Две воронки диаметром восемь метров. Ночные удары РФ по Харькову были нанесены С-300 из Белгородской области – прокуратура

По данным следствия, около двух часов ночи оккупанты нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Индустриальному районам Харькова.

В Холодногорском районе был поврежден гостинично-ресторанный комплекс, еще одно попадание оккупантов пришлось по территории нежилого здания.

В Индустриальном районе повреждения получило также нежилое здание. В результате обстрела образовались две воронки диаметром восемь метров.

"Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют", – подчеркнули в прокуратуре. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.