"Они помешаны на датах и символах, логично быть готовыми". ГУР Минобороны заявил об опасности ракетных ударов оккупантов в День Независимости

Представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона попросил не игнорировать сигналов воздушной тревоги в День государственного флага и в День Независимости Украины из-за возможных провокаций и ракетных ударов РФ..
"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому логично быть готовыми к тому, что и День независимости будет атакован", – подчеркнул он.
По словам представителя ГУР МО, Украина готова к потенциальным атакам, но "воздушная тревога – это серьезный сигнал, все его должны учитывать"
"Особенно в эти даты – это не просто слова, нужно быть особенно осторожными", – призвал он.
Юсов добавил, что у России все еще есть большое количество ракет.
"Пусть и не высокоточных – это правда, беды они могут наделать еще много. Это не сломит ни дух, ни волю к сопротивлению, ни ход войны, который закончится победой Украины", – сказал представитель ГУР МО.
23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.
18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.