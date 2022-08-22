"Они помешаны на датах и символах, логично быть готовыми". ГУР Минобороны заявил об опасности ракетных ударов оккупантов в День Независимости

Представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона попросил не игнорировать сигналов воздушной тревоги в День государственного флага и в День Независимости Украины из-за возможных провокаций и ракетных ударов РФ..

"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому логично быть готовыми к тому, что и День независимости будет атакован", – подчеркнул он.

По словам представителя ГУР МО, Украина готова к потенциальным атакам, но "воздушная тревога – это серьезный сигнал, все его должны учитывать"

"Особенно в эти даты – это не просто слова, нужно быть особенно осторожными", – призвал он.

Юсов добавил, что у России все еще есть большое количество ракет.

"Пусть и не высокоточных – это правда, беды они могут наделать еще много. Это не сломит ни дух, ни волю к сопротивлению, ни ход войны, который закончится победой Украины", – сказал представитель ГУР МО.