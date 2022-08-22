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КИЕВ

В Киеве на ближайшие дни запретили массовые мероприятия и сократили работу метро

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В КГВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги
В КГВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги
Фото: depositphotos.com

В Киеве в период с 22-го по 25 августа запретили проводить массовые мероприятия, мирные собрания, митинги и другие мероприятия, связанные с большим скоплением людей. Поручение начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова опубликовала пресс-служба КГВА.

В документе отмечается, что решение было принято из-за возможных ракетных ударов россиян по центрам принятия решений, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуры, а также жилым массивам во время празднования Дня государственного флага и Дня Независимости.

В КГВА призвали киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

В пресс-службе также напомнили, что с 21-го по 24 августа Киевский метрополитен перевозит пассажиров с 6.00 до 21.00. Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом графика работы подземки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.

Теги: Киев, День Независимости, массовые мероприятия, война России против Украины, метрополитен, Николай Жирнов
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