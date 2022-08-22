В Киеве на ближайшие дни запретили массовые мероприятия и сократили работу метро

В КГВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги Фото: depositphotos.com

В документе отмечается, что решение было принято из-за возможных ракетных ударов россиян по центрам принятия решений, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуры, а также жилым массивам во время празднования Дня государственного флага и Дня Независимости.

В КГВА призвали киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В пресс-службе также напомнили, что с 21-го по 24 августа Киевский метрополитен перевозит пассажиров с 6.00 до 21.00. Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом графика работы подземки.

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