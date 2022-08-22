В Киеве на ближайшие дни запретили массовые мероприятия и сократили работу метро

В документе отмечается, что решение было принято из-за возможных ракетных ударов россиян по центрам принятия решений, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуры, а также жилым массивам во время празднования Дня государственного флага и Дня Независимости.
В КГВА призвали киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В пресс-службе также напомнили, что с 21-го по 24 августа Киевский метрополитен перевозит пассажиров с 6.00 до 21.00. Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом графика работы подземки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.
18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.