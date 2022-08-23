РФ в ближайшие дни может усилить удары по гособъектам и инфраструктуре Украины – посольство США

В посольстве предупредили, что РФ может усилить ракетные обстрелы Украины в ближайшие дни Фото: EPA

В диппредставительстве заявили, что Госдепартамент США располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.

"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – говорится в сообшении.

Reuters, ссылаясь на официального представителя США, пишет, что учитывая послужной список России в Украине, США обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры.