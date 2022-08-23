РФ в ближайшие дни может усилить удары по гособъектам и инфраструктуре Украины – посольство США

В диппредставительстве заявили, что Госдепартамент США располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.
"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – говорится в сообшении.
Reuters, ссылаясь на официального представителя США, пишет, что учитывая послужной список России в Украине, США обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры.
18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на этой неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.