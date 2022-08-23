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На матче-открытии УПЛ поднимут украинский флаг, вынесенный болельщиком на поле на ЧМ в 1976 году – Зеленский

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Матч-открытие УПЛ состоится 23 августа
Матч-открытие УПЛ состоится 23 августа
Фото: Olympic NSC / Facebook

Украинский флаг, который вынес на поле болельщик на чемпионате мира по футболу в 1976 году в Канаде, поднимут на открытии чеспионата Украины. Об этом 23 августа на мероприятиях по случаю Дня государственного флага Украины заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский напомнил, что флаг Украины вносили в парламент в день провозглашения независимости Украины, его брал с собой в космос космонавт Леонид Каденюк. Также флаг Украины выносили на сцену победители Украины на Евровидении, его поднимали во время побед украинских спортсменов на Олимпиадах.

"Он был на чемпионате мира 1976 года в Монреале. Во время полуфинального матча между сборными СССР и ГДР по футболу на поле выбежал представитель украинской диаспоры в Канаде Даниил Мыгаль и станцевал гопак вышиванке и с сине-желтым флагом нашего государства. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. И сегодня это, наконец, случилось, и этот легендарный флаг поднимут сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу", – заявил президент.

Контекст:

23 августа в Украине отмечают День государственного флага.

Сегодня состоится матч-открытие украинской премьер-лиги между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом 1925". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: футбол, Канада, флаг, День флага, Владимир Зеленский, Монреаль
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