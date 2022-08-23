На матче-открытии УПЛ поднимут украинский флаг, вынесенный болельщиком на поле на ЧМ в 1976 году – Зеленский

Зеленский напомнил, что флаг Украины вносили в парламент в день провозглашения независимости Украины, его брал с собой в космос космонавт Леонид Каденюк. Также флаг Украины выносили на сцену победители Украины на Евровидении, его поднимали во время побед украинских спортсменов на Олимпиадах.

"Он был на чемпионате мира 1976 года в Монреале. Во время полуфинального матча между сборными СССР и ГДР по футболу на поле выбежал представитель украинской диаспоры в Канаде Даниил Мыгаль и станцевал гопак вышиванке и с сине-желтым флагом нашего государства. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. И сегодня это, наконец, случилось, и этот легендарный флаг поднимут сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу", – заявил президент.