Кличко обратился к украинцам и призвал поблагодарить воинов за независимость страны

Виталий Кличко: Я благодарю каждого защитника за это. Поблагодари и ты. Позвони знакомым или родным защитникам Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Позади меня – наш флаг с передовой. На нем – самые дорогие сегодня слова: "Украина победит". Это слова наших защитников, мужчин и женщин, благодаря которым мы сохраняем независимость. Я благодарю каждого защитника за это. Поблагодари и ты. Позвони знакомым или родным защитникам. Скажи самые дорогие слова: "Спасибо за независимость!" – заявил Кличко.

Он поздравил украинцев с Днем государственного флага Украины и выразил уверенность, что Украина победит.

"Уже полгода Украина в полномасштабной войне с Россией защищает свое право на свободу и демократию. Право на жизнь. Независимость, как и этот флаг, побывала в огне войны, но выстояла. Украина победит! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.