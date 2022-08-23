Кличко обратился к украинцам и призвал поблагодарить воинов за независимость страны

"Позади меня – наш флаг с передовой. На нем – самые дорогие сегодня слова: "Украина победит". Это слова наших защитников, мужчин и женщин, благодаря которым мы сохраняем независимость. Я благодарю каждого защитника за это. Поблагодари и ты. Позвони знакомым или родным защитникам. Скажи самые дорогие слова: "Спасибо за независимость!" – заявил Кличко.
Он поздравил украинцев с Днем государственного флага Украины и выразил уверенность, что Украина победит.
"Уже полгода Украина в полномасштабной войне с Россией защищает свое право на свободу и демократию. Право на жизнь. Независимость, как и этот флаг, побывала в огне войны, но выстояла. Украина победит! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.
В Украине сегодня празднуют День государственного флага. 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Спустя 13 лет, в 2004 году, тогдашний президент Украины Леонид Кучма издал указ, которым учредил День флага 23 августа.