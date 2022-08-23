ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко обратился к украинцам и призвал поблагодарить воинов за независимость страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Я благодарю каждого защитника за это. Поблагодари и ты. Позвони знакомым или родным защитникам
Виталий Кличко: Я благодарю каждого защитника за это. Поблагодари и ты. Позвони знакомым или родным защитникам
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев в День флага позвонить и поблагодарить знакомых защитников, которые сегодня отвоевывают независимость Украины. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

"Позади меня – наш флаг с передовой. На нем – самые дорогие сегодня слова: "Украина победит". Это слова наших защитников, мужчин и женщин, благодаря которым мы сохраняем независимость. Я благодарю каждого защитника за это. Поблагодари и ты. Позвони знакомым или родным защитникам. Скажи самые дорогие слова: "Спасибо за независимость!" – заявил Кличко.

Он поздравил украинцев с Днем государственного флага Украины и выразил уверенность, что Украина победит.

"Уже полгода Украина в полномасштабной войне с Россией защищает свое право на свободу и демократию. Право на жизнь. Независимость, как и этот флаг, побывала в огне войны, но выстояла. Украина победит! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.

https://www.facebook.com/udar.party/videos/557541049480889/

Контекст:

В Украине сегодня празднуют День государственного флага. 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Спустя 13 лет, в 2004 году, тогдашний президент Украины Леонид Кучма издал указ, которым учредил День флага 23 августа.

Теги: Виталий Кличко, флаг, День флага, независимость, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (336150)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (233186)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (209879)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (165168)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (110459)
6
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (41266)
7
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (39082)
8
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (36649)
 
 
 
 