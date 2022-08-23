"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео

"Мой подарок для всех украинцев ко Дню Независимости Украины! Моя песня – "Україно, ми з тобою!", – написал он.

В клип вошли кадры Марша в поддержку Украины в Тель-Авиве (Израиль). А также – видео эвакуации украинцев из разрушенных городов. Сам главный раввин Украины Моше Реувен Асман предстал в окружении территориальной обороны Киевской области.

Авторы песни – Роман Булгачев и Наталья Бидненко.

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