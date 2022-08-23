"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео

"Мой подарок для всех украинцев ко Дню Независимости Украины! Моя песня – "Україно, ми з тобою!", – написал он.
В клип вошли кадры Марша в поддержку Украины в Тель-Авиве (Израиль). А также – видео эвакуации украинцев из разрушенных городов. Сам главный раввин Украины Моше Реувен Асман предстал в окружении территориальной обороны Киевской области.
Авторы песни – Роман Булгачев и Наталья Бидненко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Моше Реувен Асман обратился 1 марта к россиянам с призывом остановить войну России против Украины.
"Люди, остановите войну! Не смотрите, что вам говорят по телевизору, там врут вам. Здесь происходят военные преступления: российская армия, которая била фашистов в 1941-м, сегодня бомбит мирное население – Киев, Харьков, Одессу. Только что был обстрел Бабьего Яра, пять минут назад. Три ракеты попали туда", – сказал он.