Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2022
 
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"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео

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Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в ролике предстал в окружении территориальной обороны Киевской области
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в ролике предстал в окружении территориальной обороны Киевской области
Скриншот: Chief rabbi of Ukraine – Головний Рабин України / Facebook

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман записал песню ко Дню Независимости Украины. Клип он разместил 22 августа на своей странице в Facebook.

"Мой подарок для всех украинцев ко Дню Независимости Украины! Моя песня – "Україно, ми з тобою!", – написал он.

В клип вошли кадры Марша в поддержку Украины в Тель-Авиве (Израиль). А также – видео эвакуации украинцев из разрушенных городов. Сам главный раввин Украины Моше Реувен Асман предстал в окружении территориальной обороны Киевской области.

Авторы песни – Роман Булгачев и Наталья Бидненко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/100063939390715/videos/614457503448481/

Контекст:

Моше Реувен Асман обратился 1 марта к россиянам с призывом остановить войну России против Украины

"Люди, остановите войну! Не смотрите, что вам говорят по телевизору, там врут вам. Здесь происходят военные преступления: российская армия, которая била фашистов в 1941-м, сегодня бомбит мирное население – Киев, Харьков, Одессу. Только что был обстрел Бабьего Яра, пять минут назад. Три ракеты попали туда", – сказал он.

Теги: Украина, Израиль, война, военные, раввин, День Независимости, День флага, видео, Тель-Авив, клип, война России против Украины, песня, Моше Реувен Асман, Роман Булгачев
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