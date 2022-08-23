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Зеленский: Сине-желтый флаг вновь будет развеваться во всех временно оккупированных городах и селах Украины

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Зеленский: Флаг Украины был свидетелем рождения мирового шедевра и вживую слышал, куда должен идти русский военный корабль
Зеленский: Флаг Украины был свидетелем рождения мирового шедевра и вживую слышал, куда должен идти русский военный корабль
Фото: EPA

Украинский флаг будет вновь поднят на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 августа на церемонии поднятия флага Украины в День государственного флага, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам главы государства, сине-желтый прапор был "на броне и под сердцем" украинских военных, когда они освобождали Краматорск, Славянск, Мариуполь и другие украинские города в 2014 году, а также во время освобождения Киевской, Черниговской, Сумской областей и других временно оккупированных территорий в 2022 году.

"Он был свидетелем рождения мирового шедевра и вживую слышал, куда должен идти русский военный корабль. И сейчас каждый на своем месте: наш флаг вернулся на остров Змеиный, а крейсер "Москва" пошел по заданному курсу", – сказал он.

Президент отметил, что хочет сказать и о будущем украинского флага.

"Сине-желтый флаг вновь будет развеваться там, где его дом, где он должен быть по праву. Во всех временно оккупированных городах, селах Украины. Оккупированных временно. Будет развеваться навсегда. В Мелитополе над Площадью победы, там, где не может быть флага тех, кто проиграет эту войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне, над Площадью Свободы – там не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода. Там будет сине-желтый. Он будет на Азовском проспекте в Бердянске и на Зеленой аллее в Скадовске. Над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС. На Анжигольском маяке и на Савур-Могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возде Олешковских песков, – там не может быть флага тех, кто впервые слышит эти наши украинские названия. Там будет сине-желтый. В Крыму, в Ялте, в Керчи, в Джанкое, в Симферополе, на Ай-Петри – украинский и крымскотатарский флаги. Как бы кто-то не пытался перекрутить историю – именно эти цвета исторически связаны с Крымом", – заявил Зеленский.

Он добавил, что флаг Украины поднимут в Лутугино над домом культуры имени Тараса Шевченко и в Лисичанске над домом культуры имени Владимира Сосюры. 

"Потому что рядом с этими именами не может быть другого флага. Наш флаг вновь будет развеваться в Меловом возде колокола памяти и мемориала победителям над нацизмом и будет в Северодонецке рядом с памятником казакам. Там не должно быть флага тех, кто не имеет ничего общего ни с первыми, ни со вторыми.Там будет сине-желтый наш украинский флаг. Наш оберег, оберег Украины от земли до небес. С Днем государственного флага. Слава Украине!" – заявил президент.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

23 августа в Украине отмечают День государственного флага.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, оккупация, День флага, Владимир Зеленский, война России против Украины
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