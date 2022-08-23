"Цветная тряпка – символ страны убийц". ГУР Минобороны "поздравило" Россию с Днем флага

"Украинцы всегда будут помнить "братские" визиты под триколором с двуглавой курицей-мутантом в Бучу и Гостомель, а также российские кровавые "подарки" для Винницы, Харькова, Мариуполя, Николаева и других украинских городов", – пообещали украинские разведчики.
В ГУР МО предупредили оккупантов, что уже думают над тем, как сторицей отплатить им за проявленные в Украине "доброту и щедрость".
"С праздником вашей разноцветной тряпки – символа страны убийц. Желаем вам как можно быстрее присоединиться к более чем 40 тыс. "славных русских витязей", которые уже помогают удобрять украинский чернозем", – говорится в "поздравлении" ГУР МО Украины.
22 августа страна-оккупант отмечает День российского флага.
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории, что приводит к большим количествам жертв среди гражданского населения. Российские захватчики жестоко пытают и убивают украинских военнопленных и жителей временно оккупированных Россией украинских территорий. Над захваченными населенными пунктами оккупанты поднимают российские флаги.
По состоянию на 26 июля в ООН подтвердили смерть более 5 тыс. мирных жителей из-за войны в Украине. С тех пор количество погибших мирных украинцев росло практически каждый день.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 22 августа Россия потеряла в Украине 45,4 тыс. военных убитыми.