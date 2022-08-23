"Цветная тряпка – символ страны убийц". ГУР Минобороны "поздравило" Россию с Днем флага

Российский триколор после вторжения РФ в Украину стал символом страны убийц, заявили украинские разведчики Фото: EPA

"Украинцы всегда будут помнить "братские" визиты под триколором с двуглавой курицей-мутантом в Бучу и Гостомель, а также российские кровавые "подарки" для Винницы, Харькова, Мариуполя, Николаева и других украинских городов", – пообещали украинские разведчики.

В ГУР МО предупредили оккупантов, что уже думают над тем, как сторицей отплатить им за проявленные в Украине "доброту и щедрость".

"С праздником вашей разноцветной тряпки – символа страны убийц. Желаем вам как можно быстрее присоединиться к более чем 40 тыс. "славных русских витязей", которые уже помогают удобрять украинский чернозем", – говорится в "поздравлении" ГУР МО Украины.

22 августа страна-оккупант отмечает День российского флага.