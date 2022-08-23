ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Цветная тряпка – символ страны убийц". ГУР Минобороны "поздравило" Россию с Днем флага

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российский триколор после вторжения РФ в Украину стал символом страны убийц, заявили украинские разведчики
Российский триколор после вторжения РФ в Украину стал символом страны убийц, заявили украинские разведчики
Фото: EPA

Российский флаг после вторжения РФ в Украину и военных преступлений захватчиков символизирует лишь "величие" страны убийц. Об этом 22 августа в Telegram написала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

"Украинцы всегда будут помнить "братские" визиты под триколором с двуглавой курицей-мутантом в Бучу и Гостомель, а также российские кровавые "подарки" для Винницы, Харькова, Мариуполя, Николаева и других украинских городов", – пообещали украинские разведчики.

В ГУР МО предупредили оккупантов, что уже думают над тем, как сторицей отплатить им за проявленные в Украине "доброту и щедрость".

"С праздником вашей разноцветной тряпки – символа страны убийц. Желаем вам как можно быстрее присоединиться к более чем 40 тыс. "славных русских витязей", которые уже помогают удобрять украинский чернозем", – говорится в "поздравлении" ГУР МО Украины.

22 августа страна-оккупант отмечает День российского флага.

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории, что приводит к большим количествам жертв среди гражданского населения. Российские захватчики жестоко пытают и убивают украинских военнопленных и жителей временно оккупированных Россией украинских территорий. Над захваченными населенными пунктами оккупанты поднимают российские флаги.

По состоянию на 26 июля в ООН подтвердили смерть более 5 тыс. мирных жителей из-за войны в Украине. С тех пор количество погибших мирных украинцев росло практически каждый день.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 22 августа Россия потеряла в Украине 45,4 тыс. военных убитыми.

Теги: Россия, Украина, Харьков, смерть, Николаев, Винница, Гостомель, военные, оккупация, Мариуполь, флаг, праздники, разведка, День флага, вторжение, разведчики, жертвы, Минобороны, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, поздравление, ГУР Минобороны Украины, русские, потери России, погибшие российские военные, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (301048)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (204097)
3
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (177676)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (106318)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (43536)
6
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (34757)
7
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины (22621)
8
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники (21275)
 
 
 
 