"Есть гражданские – в расход всех!". СБУ установила личность оккупанта, приказавшего расстреливать мирных украинцев

У СБУ есть доказательства военных преступлений российских оккупантов, которые убивают мирных украинцев Фото: EPA

Как выяснили в СБУ, голос на перехваченной записи принадлежит старшему лейтенанту российской армии Антону Струеву с позывным "Беркут".

"Да валите всех нах*й там! Че тупите, осло*бы, бл*?! Есть гражданские? Нах*й в расход, су*а, всех!", – приказал он подчиненным, заметившим на пути своего следования местных жителей.

В спецслужбе подчеркивают, что в некоторых селах Киевской области оккупант лично брал в плен мирных жителей и с особой жестокостью допрашивал их с применением пыток.

Так, в селах Мокрец и Заворичи, требуя выдать ему информацию о военнослужащих ВСУ, бойцах теробороны и просто патриотически настроенных гражданах, он пытал местных жителей.

"Установлено, что утром 22 марта 2022 года после одного из таких жестких допросов подчиненные "Беркута" взяли на прицел случайно оказавшегося рядом местного жителя, а когда тот повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него", – говорится в сообщении.

После этого оккупанты оставили мужчину умирать, однако, несмотря на тяжелое ранение, он выжил и сумел опознать оккупантов. Теперь он готов свидетельствовать против захватчика в международном суде, отмечают в СБУ.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В то же время по данным российского пропагандистского издания "Без формата", которое ссылается на минобороны РФ, Струев уже ликвидирован украинскими военными.