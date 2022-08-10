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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть гражданские – в расход всех!". СБУ установила личность оккупанта, приказавшего расстреливать мирных украинцев

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У СБУ есть доказательства военных преступлений российских оккупантов, которые убивают мирных украинцев
У СБУ есть доказательства военных преступлений российских оккупантов, которые убивают мирных украинцев
Фото: EPA

Служба безопасности Украины идентифицировала российского военного, который в марте приказал расстрелять гражданских в Киевской области. Кроме того, спецслужба разыскала украинца, выжившего после выполнения оккупантами этого приказа. Об этом 10 августа сообщила в Facebook пресс-служба СБУ.

Как выяснили в СБУ, голос на перехваченной записи принадлежит старшему лейтенанту российской армии Антону Струеву с позывным "Беркут".

"Да валите всех нах*й там! Че тупите, осло*бы, бл*?! Есть гражданские? Нах*й в расход, су*а, всех!", – приказал он подчиненным, заметившим на пути своего следования местных жителей.

В спецслужбе подчеркивают, что в некоторых селах Киевской области оккупант лично брал в плен мирных жителей и с особой жестокостью допрашивал их с применением пыток.

Так, в селах Мокрец и Заворичи, требуя выдать ему информацию о военнослужащих ВСУ, бойцах теробороны и просто патриотически настроенных гражданах, он пытал местных жителей.

"Установлено, что утром 22 марта 2022 года после одного из таких жестких допросов подчиненные "Беркута" взяли на прицел случайно оказавшегося рядом местного жителя, а когда тот повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него", – говорится в сообщении.

После этого оккупанты оставили мужчину умирать, однако, несмотря на тяжелое ранение, он выжил и сумел опознать оккупантов. Теперь он готов свидетельствовать против захватчика в международном суде, отмечают в СБУ.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В то же время по данным российского пропагандистского издания "Без формата", которое ссылается на минобороны РФ, Струев уже ликвидирован украинскими военными.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/5502813599833433/

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Войска РФ начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

По состоянию на 26 июля в ООН подтвердили смерть более 5 тыс. мирных жителей из-за войны в Украине.

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