Маляр об отчете Amnesty International: Исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника

Украина, по словам Маляр, продолжает политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий как агрессора, так и действий наших военных, осуществляющих оборонные мероприятия – в отличие от РФ, которая, наоборот, скрывает все свои преступления от международного сообщества и не выполняет решения Европейского суда по правам человека.

"РФ не допускает международные организации к фактажу, который можно использовать для исследования обстоятельств. Вообще – ни на временно оккупированные территории, ни, соответственно, на свою территорию", – обратила внимание она.

"Когда в тексте о действиях украинских Вооруженных сил во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника. То есть получить объективные выводы при таком подходе просто невозможно", – подчеркнула Маляр.

Она добавила, что подобные отчеты искажают реальную картину международного преступления агрессии, которое совершается на территории Украины с 2014 года.

Поэтому Украина – не только жертва агрессии, которой еще мир не видел, а Украина – еще и жертва собственной открытости, считает Маляр.

Замминистра обороны обратила внимание, что в Украине выносили приговоры тем украинским военным, которые нарушали закон в зоне боевых действий, и впредь готовы расследовать такие преступления, если такие факты есть у международных организаций.

"Россияне используют тактику захвата и удержания населенных пунктов, и, пока мы будем ждать российского врага в поле, как это иногда некоторые нам советуют, россияне просто займут все наши дома. Поэтому украинские города и села укрепляются и обороняются от международного преступника, от государства-преступника, которым является Российская Федерация", – подчеркнула Маляр.

Она заверила, что ВСУ вместе с местными властями регулярно призывают население и проводят эвакуацию из районов, прилегающих к местам ведения боевых действий.

Замминистра обороны Украины убеждена, что для мира после Второй мировой войны самым страшным преступлением является преступление агрессии, которое нарушает суверенные границы государств и угрожает всему миру.

"В этой ситуации первичными должны быть не советы украинским Вооруженным силам, которые сегодня защищают собой Европу, а первичным от всех международных организаций должно быть требование всего мира – остановить международное преступление Российской Федерации, агрессию, от которой погибли уже тысячи мирных жителей", – подытожила Маляр.