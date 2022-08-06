В Донецкой области за минувшие сутки погибли пять человек, 14 мирных жителей получили ранения

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Донецкой области погибли 690 граждан Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 5 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Опытном, одного в Авдеевке, одного в Соледаре и одного в Первомайском", – сообщил Кириленко.

Еще 14 человек получили ранения.

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Донецкой области погибли 690 граждан, ранения получили 1773 человека.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

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