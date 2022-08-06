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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за минувшие сутки погибли пять человек, 14 мирных жителей получили ранения

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По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Донецкой области погибли 690 граждан
По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Донецкой области погибли 690 граждан
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов за прошедшие сутки погибли пять мирных жителей Донецкой области. Об этом 6 августа в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 5 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Опытном, одного в Авдеевке, одного в Соледаре и одного в Первомайском", – сообщил Кириленко.

Еще 14 человек получили ранения.

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Донецкой области погибли 690 граждан, ранения получили 1773 человека.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Соледар, Авдеевка, Опытное, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
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