В Донецкой области за минувшие сутки погибли пять человек, 14 мирных жителей получили ранения

"Россия убивает гражданских! За 5 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Опытном, одного в Авдеевке, одного в Соледаре и одного в Первомайском", – сообщил Кириленко.
Еще 14 человек получили ранения.
По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Донецкой области погибли 690 граждан, ранения получили 1773 человека.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.