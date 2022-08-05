В Донецкой ОВА рассказали, сколько людей выехало из области за три дня обязательной эвакуации

По ее словам, если говорить только об обязательной эвакуации отдельными эвакуационными поездами в Кропивницкий и Александровку, то 134 человека выехали 2 августа, более 100 – на следующий день, еще 145 человек – 4 августа.

Но в ОВА отметили, что люди также выезжают собственным транспортом и автобусами. По оценкам властей, ежедневно область покидает 350–500 человек.

Спикер сообщила, что обязательная эвакуация предполагает сопровождение человека от места жительства вплоть до места дальнейшего пребывания. Жителей Донецкой области бесплатными автобусами вывозят в Покровск, а из Покровска – в Кропивницкий или Александровку.

Тюрина сообщила, что тем, у кого нет документов, помогают оформить их в поезде.

"Помогают получить социальные выплаты: одноразовую выплату по 2000, и 3000 грн – детям и людям с инвалидностью, а также справки переселенца, чтобы в последующие месяцы они могли получать помощь от государства уже как переселенцы. Кроме того, с этими людьми работают психологи и социальные работники, которые выясняют потребности каждого человека: кому-то нужна работа, другим – медицинская помощь, и все это обеспечивается", – заявила она.

Спикер отметила, что зима в Донецкой области "будет однозначно сложной".

"По сути, обязательная эвакуация касается прежде всего семей с детьми. Никто не гарантирует, что будет интернет в области хотя бы для дистанционного обучения", – рассказала представительница ОВА.

По данным областной администрации, на территории Донецкой области сейчас остается 340–370 тыс. человек, а до 24 февраля было 1 млн 670 тыс.

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