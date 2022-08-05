В Донецкой ОВА рассказали, сколько людей выехало из области за три дня обязательной эвакуации

По ее словам, если говорить только об обязательной эвакуации отдельными эвакуационными поездами в Кропивницкий и Александровку, то 134 человека выехали 2 августа, более 100 – на следующий день, еще 145 человек – 4 августа.
Но в ОВА отметили, что люди также выезжают собственным транспортом и автобусами. По оценкам властей, ежедневно область покидает 350–500 человек.
Спикер сообщила, что обязательная эвакуация предполагает сопровождение человека от места жительства вплоть до места дальнейшего пребывания. Жителей Донецкой области бесплатными автобусами вывозят в Покровск, а из Покровска – в Кропивницкий или Александровку.
Тюрина сообщила, что тем, у кого нет документов, помогают оформить их в поезде.
"Помогают получить социальные выплаты: одноразовую выплату по 2000, и 3000 грн – детям и людям с инвалидностью, а также справки переселенца, чтобы в последующие месяцы они могли получать помощь от государства уже как переселенцы. Кроме того, с этими людьми работают психологи и социальные работники, которые выясняют потребности каждого человека: кому-то нужна работа, другим – медицинская помощь, и все это обеспечивается", – заявила она.
Спикер отметила, что зима в Донецкой области "будет однозначно сложной".
"По сути, обязательная эвакуация касается прежде всего семей с детьми. Никто не гарантирует, что будет интернет в области хотя бы для дистанционного обучения", – рассказала представительница ОВА.
По данным областной администрации, на территории Донецкой области сейчас остается 340–370 тыс. человек, а до 24 февраля было 1 млн 670 тыс.
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Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.
29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.
30 июля Верещук заявила, что эвакуация является обязательной, если жители региона не согласны, они должны будут подписать отказ.
1 августа Минреинтеграции опубликовало алгоритм действий для эвакуации из Донецкой области.
Кабмин 2 августа принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.