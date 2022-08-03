Favbet Foundation помог эвакуировать с оккупированных территорий более 500 человек

С октября 2021 года фонд ежемесячно перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС Фото: champion.com.ua

Фонд профинансировал транспортировку и обеспечил эвакуационные автобусы топливом. Людей удалось вывезти из оккупированной РФ части Херсонской области через Запорожье.

Большинство эвакуированных сейчас размещены в Черновицкой области, сказано в публикации.

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Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Напрямую и через партнерские благотворительные организации фонд уже перечислил на нужды ВСУ более 5 млн грн. Передано пять тонн горючего, оказана помощь на покупку трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.