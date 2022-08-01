"Важно знать потребности". В Украине стартовал опрос ветеранов

"Нам важно знать потребности тех, ради кого мы работаем. Вы – ветеран, участник ТрО или других военных формирований? Относитесь к семье защитников или семье погибшего бойца? Нет военных в своем окружении, однако хотите поделиться своими мыслями? Ответьте на несколько коротких вопросов", – говорится в сообщении.
В Украинском ветеранском фонде подчеркнули, что хотят "помочь ветеранам и воинам вернуться в гражданскую жизнь".
"Также поддерживаем их семьи. Для этого разрабатываем разные программы и возможности. Своими ответами вы поможете нам сформировать потребности украинских защитников и их семей. У нашей команды будут четкие направления, над которыми будем работать ради вас", – объяснили в посте.
Принять участие в опросе можно по ссылке.
Государственное бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" создано в феврале 2022 года при Министерстве по делам ветеранов Украины. Его задача – поддержка ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, реабилитация и реинтеграция военных в мирную жизнь.
7 июля было объявлено, что ветераны и члены их семей, ставшие внутренне перемещенными лицами, смогут получить единоразовое денежное возмещение. На поддержку бизнеса ветеранов выделено 10 млн грн.
В интервью изданию "ГОРДОН" глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова говорила, что на 23 февраля, за день до открытого вторжения России, в Украине было более 400 тыс. ветеранов. "Сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около 1 млн человек. Мы можем считать, что потенциально все они ветераны", – рассказала она. По подсчетам Калмыковой, охват фонда оценивается примерно в 5 млн человек.