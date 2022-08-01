"Важно знать потребности". В Украине стартовал опрос ветеранов

"Нам важно знать потребности тех, ради кого мы работаем. Вы – ветеран, участник ТрО или других военных формирований? Относитесь к семье защитников или семье погибшего бойца? Нет военных в своем окружении, однако хотите поделиться своими мыслями? Ответьте на несколько коротких вопросов", – говорится в сообщении.

В Украинском ветеранском фонде подчеркнули, что хотят "помочь ветеранам и воинам вернуться в гражданскую жизнь".

"Также поддерживаем их семьи. Для этого разрабатываем разные программы и возможности. Своими ответами вы поможете нам сформировать потребности украинских защитников и их семей. У нашей команды будут четкие направления, над которыми будем работать ради вас", – объяснили в посте.

Принять участие в опросе можно по ссылке.