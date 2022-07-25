ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Глава ветеранского фонда: Если силы безопасности и обороны Украины насчитывают около 1 млн человек, то потенциально все они ветераны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Калмыкова:
Калмыкова:
Фото: armyinform.com.ua

В интервью изданию "ГОРДОН" глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова рассказала, сколько в Украине ветеранов российско-украинской войны.

"На 23 февраля было более 400 тыс. ветеранов. Сейчас многие проходят процесс получения статуса участника боевых действий, поэтому сложно оценить, как изменилось это количество. Но по словам министра обороны Алексея Резникова, сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около 1 млн человек. Мы можем считать, что потенциально все они ветераны", – рассказала Калмыкова.

Среди других категорий, которыми занимается Министерство по делам ветеранов, по ее словам, также семьи погибших защитников Украины.

"Таким образом, количество всех пришедших к нам людей оценивается примерно в 5 млн человек. Мы понимаем масштаб вызова, поэтому стараемся создавать такие условия для ветеранов, чтобы они возвращались в гражданскую жизнь и становились полноценными участниками процесса развития страны", – подчеркнула Калмыкова.

Она акцентировала, что сейчас основная задача – поддерживать инициативы ветеранов, которые возвращаются в гражданскую жизнь, чтобы интеграция происходила быстрее и легче.

"Одна из наших больших целей – выкристаллизовать уважение к ним и убрать стигматизацию. Сделать так, чтобы они хорошо чувствовали себя в обществе. Я хочу сказать, что наши военные, ветераны, их семьи – сильные люди. Мы как фонд делаем сильных сильнее и создаем условия, чтобы ускорить путь в жизнь после войны. Они сами все сделают, но мы можем облегчить этот путь", – сказала Калмыкова.

Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача. Полный текст интервью

Контекст:

Государственное бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" создано в феврале 2022 года при Министерстве по делам ветеранов Украины. Его задача – поддержка ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, реабилитация и реинтеграция военных в мирную жизнь.

7 июля было объявлено, что ветераны и члены их семей, ставшие внутренне перемещенными лицами, смогут получить единоразовое денежное возмещение. На поддержку бизнеса ветеранов выделено 10 млн грн.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, бюджет, бизнес, военные, ветераны, безопасность, интервью, Министерство по делам ветеранов, Наталья Калмыкова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (59582)
2
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (45211)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (36184)
4
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (35353)
5
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (33329)
6
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28627)
7
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (23015)
8
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (18634)
 
 
 
 