Глава ветеранского фонда: Если силы безопасности и обороны Украины насчитывают около 1 млн человек, то потенциально все они ветераны

"На 23 февраля было более 400 тыс. ветеранов. Сейчас многие проходят процесс получения статуса участника боевых действий, поэтому сложно оценить, как изменилось это количество. Но по словам министра обороны Алексея Резникова, сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около 1 млн человек. Мы можем считать, что потенциально все они ветераны", – рассказала Калмыкова.

Среди других категорий, которыми занимается Министерство по делам ветеранов, по ее словам, также семьи погибших защитников Украины.

"Таким образом, количество всех пришедших к нам людей оценивается примерно в 5 млн человек. Мы понимаем масштаб вызова, поэтому стараемся создавать такие условия для ветеранов, чтобы они возвращались в гражданскую жизнь и становились полноценными участниками процесса развития страны", – подчеркнула Калмыкова.

Она акцентировала, что сейчас основная задача – поддерживать инициативы ветеранов, которые возвращаются в гражданскую жизнь, чтобы интеграция происходила быстрее и легче.

"Одна из наших больших целей – выкристаллизовать уважение к ним и убрать стигматизацию. Сделать так, чтобы они хорошо чувствовали себя в обществе. Я хочу сказать, что наши военные, ветераны, их семьи – сильные люди. Мы как фонд делаем сильных сильнее и создаем условия, чтобы ускорить путь в жизнь после войны. Они сами все сделают, но мы можем облегчить этот путь", – сказала Калмыкова.

Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача. Полный текст интервью