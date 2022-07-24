Глава ветеранского фонда: Планируем запустить конкурсную программу финансирования крупных бизнес-проектов, где можно получать более 100 тыс. грн

"Совсем скоро мы планируем запустить конкурсную программу, где люди смогут представлять на финансирование крупные бизнес-проекты. Там можно будет получать большие суммы – от 100 тыс. грн. Готовим детальное обоснование, на что они пойдут, каким образом это будет способствовать развитию и расширению бизнеса ветеранов", – сообщила Калмыкова.

Она рассказала, что из-за военной ситуации средств на социальные программы выделяется не так много, как хотелось бы.

"Сегодня, что нормально в нашей ситуации, происходит перераспределение средств бюджета в интересах сектора безопасности и обороны", – отметила глава фонда.

Поэтому организация старается искать другие источники финансирования и готовит сценарии на случай кризиса.

"Мы уже привлекли внешнее финансирование – получили транш 3 млн грн от организации Razom for Ukraine на развитие ветеранского бизнеса. В дальнейшем планируем развиваться по сотрудничеству с донорами, чтобы не стоять на одной ноге, а обеспечить постоянство организации и постоянство поддержки ветеранам. Хотим иметь постоянное поступление средств на наши проекты", – поделилась планами Калмыкова.

Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача. Полный текст интервью