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Глава ветеранского фонда: Планируем запустить конкурсную программу финансирования крупных бизнес-проектов, где можно получать более 100 тыс. грн

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Калмыкова: Фонд планирует развивать сотрудничество с иностранными донорами
Калмыкова: Фонд планирует развивать сотрудничество с иностранными донорами
Фото из личного архива Калмыковой

В интервью изданию "ГОРДОН" глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова рассказала, как государство развивает экономические инициативы ветеранов и их семей.

"Совсем скоро мы планируем запустить конкурсную программу, где люди смогут представлять на финансирование крупные бизнес-проекты. Там можно будет получать большие суммы – от 100 тыс. грн. Готовим детальное обоснование, на что они пойдут, каким образом это будет способствовать развитию и расширению бизнеса ветеранов", – сообщила Калмыкова.

Она рассказала, что из-за военной ситуации средств на социальные программы выделяется не так много, как хотелось бы.

"Сегодня, что нормально в нашей ситуации, происходит перераспределение средств бюджета в интересах сектора безопасности и обороны", – отметила глава фонда.

Поэтому организация старается искать другие источники финансирования и готовит сценарии на случай кризиса.

"Мы уже привлекли внешнее финансирование – получили транш 3 млн грн от организации Razom for Ukraine на развитие ветеранского бизнеса. В дальнейшем планируем развиваться по сотрудничеству с донорами, чтобы не стоять на одной ноге, а обеспечить постоянство организации и постоянство поддержки ветеранам. Хотим иметь постоянное поступление средств на наши проекты", – поделилась планами Калмыкова.

Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача. Полный текст интервью

Контекст:

Государственное бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" создано в феврале 2022 года при Министерстве по делам ветеранов Украины. Его задача – поддержка ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, реабилитация и реинтеграция военных в мирную жизнь.

7 июля было объявлено, что ветераны и члены их семей, ставшие внутренне перемещенными лицами, смогут получить единоразовое денежное возмещение. На поддержку бизнеса ветеранов выделено 10 млн грн.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, война, бюджет, бизнес, ветераны, оборона, безопасность, интервью, финансирование, Наталья Калмыкова
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