Глава ветеранского фонда: На микрофинансирование преимущественно подаются жены ветеранов, возобновляющие свой бизнес в других регионах

Она сообщила, что в рамках госпрограммы на время военного положения действует программа поддержки семей ветеранов, которые из-за военных действий были вынуждены переехать в другие регионы страны.

"Это микрофинансирование бизнеса ветеранов и семей ветеранов. На эту программу в большинстве подаются жены ветеранов, которые переехали в другие регионы и там возобновляют или продолжают свой бизнес. Есть ряд невероятных историй. В частности, Анастасия, жена ветерана и внутренне перемещенное лицо еще с 2014 года. Ее центр реабилитации для детей с особыми потребностями в Ирпене россияне разбомбили в марте, но основательница сейчас его восстанавливает. Жена ветерана Татьяна возобновляет производство обуви. Такие примеры – хороший сигнал для всех, кто сейчас в рядах Вооруженных сил, – что государству небезразлично", – отметила Калмыкова.

По ее словам, фонд уже выдал более 300 тыс. грн семьям ветеранов.

"Сейчас возмещение расходов, понесенных предпринимателями после 24 февраля, происходит без конкурса. Человек представляет комплект документов и при условии корректной подачи получает возмещение в течение 10 дней", – сообщила Калмыкова.

Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача. Полный текст интервью