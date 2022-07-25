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Глава ветеранского фонда: На микрофинансирование преимущественно подаются жены ветеранов, возобновляющие свой бизнес в других регионах

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Калмыкова: При корректной подаче документов помощь поступает в течение 10 дней
Калмыкова: При корректной подаче документов помощь поступает в течение 10 дней
Фото: mva.gov.ua

В интервью изданию "ГОРДОН" глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова рассказала, кому и на каких условиях сейчас доступна государственная поддержка.

Она сообщила, что в рамках госпрограммы на время военного положения действует программа поддержки семей ветеранов, которые из-за военных действий были вынуждены переехать в другие регионы страны.

"Это микрофинансирование бизнеса ветеранов и семей ветеранов. На эту программу в большинстве подаются жены ветеранов, которые переехали в другие регионы и там возобновляют или продолжают свой бизнес. Есть ряд невероятных историй. В частности, Анастасия, жена ветерана и внутренне перемещенное лицо еще с 2014 года. Ее центр реабилитации для детей с особыми потребностями в Ирпене россияне разбомбили в марте, но основательница сейчас его восстанавливает. Жена ветерана Татьяна возобновляет производство обуви. Такие примеры – хороший сигнал для всех, кто сейчас в рядах Вооруженных сил, – что государству небезразлично", – отметила Калмыкова.

По ее словам, фонд уже выдал более 300 тыс. грн семьям ветеранов.

"Сейчас возмещение расходов, понесенных предпринимателями после 24 февраля, происходит без конкурса. Человек представляет комплект документов и при условии корректной подачи получает возмещение в течение 10 дней", – сообщила Калмыкова.

Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача. Полный текст интервью

Контекст:

Государственное бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" создано в феврале 2022 года при Министерстве по делам ветеранов Украины. Его задача – поддержка ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, реабилитация и реинтеграция военных в мирную жизнь.

7 июля было объявлено, что ветераны и члены их семей, ставшие внутренне перемещенными лицами, смогут получить единоразовое денежное возмещение. На поддержку бизнеса ветеранов выделено 10 млн грн.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, бизнес, военные, ветераны, реинтеграция, предприниматели, интервью, предприниматель, ветеран, Наталья Калмыкова
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