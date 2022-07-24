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Глава ветеранского фонда: Многие женщины пришли в армию после 2014 года, и это привело к значительным изменениям в секторе безопасности и обороны

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Калмыкова: Люди не должны воевать
Калмыкова: Люди не должны воевать
Фото из личного архива Калмыковой

В интервью изданию "ГОРДОН" глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова рассказала, как изменилась гендерная политика в секторе безопасности и обороны после начала российско-украинской войны.

"Многие женщины пришли в армию после 2014 года. И это послужило толчком к значительным изменениям в гендерной политике сектора безопасности и обороны. Была крупная адвокационная кампания, проводившаяся "Женским ветеранским движением" и "Невидимым батальоном", проводились исследования, инициировались изменения в нормативно-правовых актах. В результате сегодня женщинам разрешено занимать офицерские должности, открыты должности почти по всем военным специальностям. Сегодня процент женщин в украинских Вооруженных силах несколько выше, чем в вооруженных силах некоторых стран НАТО", – заявила Калмыкова.

Она подчеркнула, что разговор о гендерном равенстве – это для нее прежде всего "уважение к человеку независимо от пола и о доверии". Этому способствует назначение гендерных советников во всех подразделениях ВСУ.

Что касается бытующего убеждения, что война – это мужское дело, Калмыкова заявила: "Это патриархальное предубеждение. Я бы процитировала здесь лидера женского ветеранского движения Андриану Арехту, которая говорит, что война не женское и не мужское дело тоже. Люди не должны воевать".

Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача. Полный текст интервью

Контекст:

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, война, военные, ВСУ, женщины, гендерное равенство, Наталья Калмыкова
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