Глава ветеранского фонда: Многие женщины пришли в армию после 2014 года, и это привело к значительным изменениям в секторе безопасности и обороны

"Многие женщины пришли в армию после 2014 года. И это послужило толчком к значительным изменениям в гендерной политике сектора безопасности и обороны. Была крупная адвокационная кампания, проводившаяся "Женским ветеранским движением" и "Невидимым батальоном", проводились исследования, инициировались изменения в нормативно-правовых актах. В результате сегодня женщинам разрешено занимать офицерские должности, открыты должности почти по всем военным специальностям. Сегодня процент женщин в украинских Вооруженных силах несколько выше, чем в вооруженных силах некоторых стран НАТО", – заявила Калмыкова.

Она подчеркнула, что разговор о гендерном равенстве – это для нее прежде всего "уважение к человеку независимо от пола и о доверии". Этому способствует назначение гендерных советников во всех подразделениях ВСУ.

Что касается бытующего убеждения, что война – это мужское дело, Калмыкова заявила: "Это патриархальное предубеждение. Я бы процитировала здесь лидера женского ветеранского движения Андриану Арехту, которая говорит, что война не женское и не мужское дело тоже. Люди не должны воевать".

Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача. Полный текст интервью