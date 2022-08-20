В легионе "Свобода России" сформированы новые подразделения – ГУР Минобороны Украины

"В легионе "Свобода России" сформированы и проходят обучение новые подразделения! Легионеров становится все больше, а наши знания и навыки, приобретенные в пылу сражений, все точнее и смертоноснее для путинской армии. Новобранцы прошли долгий путь и сложную подготовку, чтобы с оружием в руках вступить в бой с путинским фашизмом", – говорится в сообщении.

Контекст: В марте 2022-го было объявлено о создании подразделения ВСУ – легиона "Свобода России", Он состоит из россиян-добровольцев (в том числе военнопленных), решивших сражаться за Украину и свободную Россию "против путинских войск". 29 июля в Telegram-канале легион объявил, что сформирован уже второй батальон боевого крыла "Свободы России". Число участников формирования легион не раскрывает.