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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В легионе "Свобода России" сформированы новые подразделения – ГУР Минобороны Украины

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Легион "Свобода России" был создан в марте 2022 года
Легион "Свобода России" был создан в марте 2022 года
Фото: EPA

В легионе "Свобода России" сформированы новые подразделения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 19 августа.

"В легионе "Свобода России" сформированы и проходят обучение новые подразделения! Легионеров становится все больше, а наши знания и навыки, приобретенные в пылу сражений, все точнее и смертоноснее для путинской армии. Новобранцы прошли долгий путь и сложную подготовку, чтобы с оружием в руках вступить в бой с путинским фашизмом", – говорится в сообщении.

Контекст:

В марте 2022-го было объявлено о создании подразделения ВСУ – легиона "Свобода России", Он состоит из россиян-добровольцев (в том числе военнопленных), решивших сражаться за Украину и свободную Россию "против путинских войск". 29 июля в Telegram-канале легион объявил, что сформирован уже второй батальон боевого крыла "Свободы России". Число участников формирования легион не раскрывает.

Теги: ВСУ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, россияне
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