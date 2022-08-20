ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен заявил, что США продолжат предоставлять Украине помощь, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен: США продолжат поддерживать народ Украины в защите от агрессии России столько, сколько потребуется
Блинкен: США продолжат поддерживать народ Украины в защите от агрессии России столько, сколько потребуется
Фото: EPA

США продолжат оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 19 августа, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"По мере того, как мы приближаемся к шестимесячной отметке неспровоцированной и жестокой полномасштабной войны России против Украины, силы президента [РФ Владимира] Путина продолжают наступление, причиняя тяжкий вред гражданскому населению и вызывая массовые разрушения гражданской инфраструктуры. Президент Байден ясно дал понять, что мы будем продолжать поддерживать народ Украины в защите своей страны от агрессии России столько, сколько потребуется", – заявил Блинкен.

Он напомнил, что США решили выделить Украине очередной пакет военной помощи на $775 млн. Блинкен отметил, что в пакет войдет вооружение, "которое украинские силы так эффективно использовали для обороны своей страны".

"Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами из более чем 50 стран оказывают жизненно важную помощь в области безопасности для поддержки защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности. Мужество и сила украинских Вооруженных сил и ее народа необычайны, и США будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и возможности. Эти возможности тщательно откалиброваны, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", – говорится в заявлении.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии, предоставляя финансовую, гуманитарную и военную помощь.

В Пентагоне сообщали, что новый пакет помощи включает, в частности, дополнительные боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, 16 105-мм гаубиц, беспилотники ScanEagle и другое.

Как сообщает Пентагон, в общей сложности США выделили Украине около $10,6 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более $12,6 млрд помощи в области безопасности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (215383)
2
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (147918)
3
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (132670)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (123839)
5
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (117006)
6
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (65300)
7
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (57580)
8
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (49519)
 
 
 
 