Блинкен заявил, что США продолжат предоставлять Украине помощь, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя

"По мере того, как мы приближаемся к шестимесячной отметке неспровоцированной и жестокой полномасштабной войны России против Украины, силы президента [РФ Владимира] Путина продолжают наступление, причиняя тяжкий вред гражданскому населению и вызывая массовые разрушения гражданской инфраструктуры. Президент Байден ясно дал понять, что мы будем продолжать поддерживать народ Украины в защите своей страны от агрессии России столько, сколько потребуется", – заявил Блинкен.

Он напомнил, что США решили выделить Украине очередной пакет военной помощи на $775 млн. Блинкен отметил, что в пакет войдет вооружение, "которое украинские силы так эффективно использовали для обороны своей страны".

"Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами из более чем 50 стран оказывают жизненно важную помощь в области безопасности для поддержки защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности. Мужество и сила украинских Вооруженных сил и ее народа необычайны, и США будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и возможности. Эти возможности тщательно откалиброваны, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", – говорится в заявлении.