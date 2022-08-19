США выделили Украине пакет военной помощи на $775 млн

В документе говорится, что президент США Джо Байден предоставил секретарю Государственного департамента США Энтони Блинкену полномочия "осуществить выделение оборонной продукции и услуг" для Украины.

Помощь предоставлена в рамках президентских полномочий по сокращению расходов, сообщает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

По словам чиновника, в пакет входят боеприпасы для реактивных систем залпового огня, 16 гаубиц, 15 беспилотников, оборудование для разминирования, системы связи и приборы ночного видения.