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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В бюджете Украины международная помощь почти сравнялась с собственными доходами

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По данным Железняка, в августе Украина должна получить от международных доноров $6 млрд помощи
По данным Железняка, в августе Украина должна получить от международных доноров $6 млрд помощи
Фото: ЕРА

Налоги юридических и физических лиц являются главным источником пополнения украинского бюджета, но доля международных дотаций уже почти догнала их по объему. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его данным, с 24 февраля по 4 августа государственный бюджет в первую очередь финансировался за счет налогов, таможенных пошлин и прибыли госпредприятий.

Совокупно эти источники дали около 444,7 млрд грн, однако в эту цифру входят около 10 млрд еще не возвращенного НДС, говорится в сообщении.

На втором месте по объему пополнения казны находятся международные гранты и кредиты от внешних партнеров – 413,8 млрд грн, пишет Железняк.

Доля Национального банка составила 274 млрд грн, покупка военных облигаций внутреннего государственного займа банками, юрлицами и гражданами – 136,5 млрд грн.

По данным нардепа, в августе Украина должна получить от международных доноров $6 млрд помощи. В этом случае этот источник пополнения бюджета обгонит собственные доходы страны, считает он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня заявлял, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, госбюджет, таможня, доходы, финансовая помощь, Ярослав Железняк
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