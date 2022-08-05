В бюджете Украины международная помощь почти сравнялась с собственными доходами

По его данным, с 24 февраля по 4 августа государственный бюджет в первую очередь финансировался за счет налогов, таможенных пошлин и прибыли госпредприятий.
Совокупно эти источники дали около 444,7 млрд грн, однако в эту цифру входят около 10 млрд еще не возвращенного НДС, говорится в сообщении.
На втором месте по объему пополнения казны находятся международные гранты и кредиты от внешних партнеров – 413,8 млрд грн, пишет Железняк.
Доля Национального банка составила 274 млрд грн, покупка военных облигаций внутреннего государственного займа банками, юрлицами и гражданами – 136,5 млрд грн.
По данным нардепа, в августе Украина должна получить от международных доноров $6 млрд помощи. В этом случае этот источник пополнения бюджета обгонит собственные доходы страны, считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня заявлял, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.