В бюджете Украины международная помощь почти сравнялась с собственными доходами

По данным Железняка, в августе Украина должна получить от международных доноров $6 млрд помощи Фото: ЕРА

По его данным, с 24 февраля по 4 августа государственный бюджет в первую очередь финансировался за счет налогов, таможенных пошлин и прибыли госпредприятий.

Совокупно эти источники дали около 444,7 млрд грн, однако в эту цифру входят около 10 млрд еще не возвращенного НДС, говорится в сообщении.

На втором месте по объему пополнения казны находятся международные гранты и кредиты от внешних партнеров – 413,8 млрд грн, пишет Железняк.

Доля Национального банка составила 274 млрд грн, покупка военных облигаций внутреннего государственного займа банками, юрлицами и гражданами – 136,5 млрд грн.

По данным нардепа, в августе Украина должна получить от международных доноров $6 млрд помощи. В этом случае этот источник пополнения бюджета обгонит собственные доходы страны, считает он.