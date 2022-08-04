€8 млрд помощи для Украины от ЕС пока заторможены – Зеленский

"Каждый день и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. €8 млрд для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи нашему государству – это либо преступление, либо ошибка, и сложно сказать, что из этого хуже в таких условиях полномасштабной войны", – сказал он.

Президент заявил, что не будет называть страну, которая "тормозит" представление помоши.

"Будем верить, что это все же ошибка и что она будет исправлена", – заявил Зеленский.