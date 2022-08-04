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€8 млрд помощи для Украины от ЕС пока заторможены – Зеленский

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Зеленский: Искусственная задержка макрофинансовой помощи Украине либо преступление, либо ошибка
Зеленский:  Искусственная задержка макрофинансовой помощи Украине – либо преступление, либо ошибка
Фото: EPA

Предоставление Украине €8 млрд от Евросоюза пока заторможено. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 4 августа, опубликованного его пресс-службой.

"Каждый день и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. €8 млрд для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи нашему государству – это либо преступление, либо ошибка, и сложно сказать, что из этого хуже в таких условиях полномасштабной войны", – сказал он.

Президент заявил, что не будет называть страну, которая "тормозит" представление помоши.

"Будем верить, что это все же ошибка и что она будет исправлена", – заявил Зеленский.

Контекст:

Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине. Первый транш в размере €1 млрд был одобрен Европейским советом 12 июля. Второй транш должен составить €8 млрд, сообщали в Еврокомиссии в тот же день. Тогда над ним велась техническая работа. 

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква 2 августа заявил, что "некоторые государства ЕС, в частности Германия", блокируют рассмотрение  вопроса предоставления €8 млрд Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.

Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз
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