€8 млрд помощи для Украины от ЕС пока заторможены – Зеленский

"Каждый день и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. €8 млрд для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи нашему государству – это либо преступление, либо ошибка, и сложно сказать, что из этого хуже в таких условиях полномасштабной войны", – сказал он.
Президент заявил, что не будет называть страну, которая "тормозит" представление помоши.
"Будем верить, что это все же ошибка и что она будет исправлена", – заявил Зеленский.
Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине. Первый транш в размере €1 млрд был одобрен Европейским советом 12 июля. Второй транш должен составить €8 млрд, сообщали в Еврокомиссии в тот же день. Тогда над ним велась техническая работа.
Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква 2 августа заявил, что "некоторые государства ЕС, в частности Германия", блокируют рассмотрение вопроса предоставления €8 млрд Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.
Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.