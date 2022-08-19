Боеприпасы для HIMARS, гаубицы, дроны Scan Eagle. В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

Решение предоставить Украине указанный пакет военной помощи на $775 млн принял президент США Джо Байден. Он направлен на "удовлетворение критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", отметили в Пентагоне. Это уже 19-й пакет с августа 2021 года.

В него войдут:

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

16 105-мм гаубиц и 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;

15 беспилотников Scan Eagle;

40 машин MaxxPro с противоминными катками;

дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

50 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

1500 тяжелых противотанковых управляемых ракет с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

1000 противотанковых систем Javelin;

2000 противотанковых выстрелов;

оборудование и системы разминирования;

подрывные боеприпасы;

тактические защищенные системы связи;

приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика, лазерные дальномеры.

В Пентагоне отметили, что в общей сложности США выделили Украине около $10,6 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более $12,6 млрд помощи в области безопасности.

"Как ясно дал понять президент Байден, мы будем поддерживать Украину, пока она защищает свою демократию, столько, сколько потребуется. Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности для удовлетворения меняющихся потребностей Украины на поле боя", – говорится в заявлении минобороны США.