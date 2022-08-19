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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боеприпасы для HIMARS, гаубицы, дроны Scan Eagle. В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

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Украина получит от США дроны Scan Eagle
Украина получит от США дроны Scan Eagle
Фото: EPA

В министерстве обороны США 19 августа рассказали подробности о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Решение предоставить Украине указанный пакет военной помощи на $775 млн принял президент США Джо Байден. Он направлен на "удовлетворение критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", отметили в Пентагоне. Это уже 19-й пакет с августа 2021 года.

В него войдут:

  • дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • 16 105-мм гаубиц и 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 15 беспилотников Scan Eagle;
  • 40 машин MaxxPro с противоминными катками;
  • дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
  • 50 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • 1500 тяжелых противотанковых управляемых ракет с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • 1000 противотанковых систем Javelin;
  • 2000 противотанковых выстрелов;
  • оборудование и системы разминирования;
  • подрывные боеприпасы;
  • тактические защищенные системы связи;
  • приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика, лазерные дальномеры.

В Пентагоне отметили, что в общей сложности США выделили Украине около $10,6 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более $12,6 млрд помощи в области безопасности.

"Как ясно дал понять президент Байден, мы будем поддерживать Украину, пока она защищает свою демократию, столько, сколько потребуется. Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности для удовлетворения меняющихся потребностей Украины на поле боя", – говорится в заявлении минобороны США.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии, предоставляя финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, Пентагон, военная помощь, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, ракеты, HIMARS
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