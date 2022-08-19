"Украина будет свободной!" Зеленский поблагодарил США за очередной пакет военной помощи

Зеленский: Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором Фото: president.gov.ua

"Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи на $775 млн. Спасибо президенту США Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной!" – написал он в Twitter.

Високо ціную надання чергового пакету * військової допомоги на * 775 млн. Дякую @POTUS за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. * буде вільною! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2022