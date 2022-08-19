"Украина будет свободной!" Зеленский поблагодарил США за очередной пакет военной помощи

"Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи на $775 млн. Спасибо президенту США Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной!" – написал он в Twitter.
Високо ціную надання чергового пакету * військової допомоги на * 775 млн. Дякую @POTUS за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. * буде вільною!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2022
США последовательно поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии, предоставляя финансовую, гуманитарную и военную помощь.
Очередной пакет военной помощи на $775 млн Байден одобрил 19 августа.
Как сообщает Пентагон, в общей сложности США выделили Украине около $10,6 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более $12,6 млрд помощи в области безопасности.