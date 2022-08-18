"Мы очень хорошо понимаем, что такое оккупация". Словакия передаст Украине истребители, несмотря на давление России – министр обороны

По его словам, российская пропаганда делает все возможное, чтобы изменить отношение населения, остановить или заблокировать дальнейшую передачу военной техники Украине.

"Но наше правительство, безусловно, будет продолжать в том же духе. Нужно помогать украинцам – они этого заслуживают. И мы очень хорошо понимаем, что такое оккупация", – сказал Надь.

Еuronews приводит данные исследовательского центра GLOBSEC, согласно которому только половина жителей страны поддерживают передачу оружия Украине, защищающейся от российской агрессии. Другой опрос компании показывает, что, хотя 62% респондентов воспринимают РФ как угрозу, 37% по-прежнему считают Москву одним из важнейших стратегических партнеров Словакии.

25 июля Надь заявил, что страна рассмотрит возможность передачи Украине 11 истребителей МиГ-29 и готова к "широкому обсуждению" условий поставки. На пресс-конференции с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом он сказал, что с конца августа Чехия и Польша возьмут на себя защиту воздушного пространства Словакии, а истребители советского образца могут быть переданы Украине.

Надь тогда подчеркнул, что это не "подарок", потребуется замена или оплата. Он указал, что один МиГ-29 стоит €35 млн.