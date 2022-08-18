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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы очень хорошо понимаем, что такое оккупация". Словакия передаст Украине истребители, несмотря на давление России – министр обороны

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Согласно соцопросу, половина словаков поддерживают передачу оружия Украине, защищающейся от российской агрессии
Согласно соцопросу, половина словаков поддерживают передачу оружия Украине, защищающейся от российской агрессии
Фото: ЕРА

Решение Словакии передать Украине истребители МиГ-29 не изменится, даже если не все население страны это одобряет. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Еuronews.

По его словам, российская пропаганда делает все возможное, чтобы изменить отношение населения, остановить или заблокировать дальнейшую передачу военной техники Украине.

"Но наше правительство, безусловно, будет продолжать в том же духе. Нужно помогать украинцам – они этого заслуживают. И мы очень хорошо понимаем, что такое оккупация", – сказал Надь.

Еuronews приводит данные исследовательского центра GLOBSEC, согласно которому только половина жителей страны поддерживают передачу оружия Украине, защищающейся от российской агрессии. Другой опрос компании показывает, что, хотя 62% респондентов воспринимают РФ как угрозу, 37% по-прежнему считают Москву одним из важнейших стратегических партнеров Словакии.

25 июля Надь заявил, что страна рассмотрит возможность передачи Украине 11 истребителей МиГ-29 и готова к "широкому обсуждению" условий поставки. На пресс-конференции с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом он сказал, что с конца августа Чехия и Польша возьмут на себя защиту воздушного пространства Словакии, а истребители советского образца могут быть переданы Украине.

Надь тогда подчеркнул, что это не "подарок", потребуется замена или оплата. Он указал, что один МиГ-29 стоит €35 млн.

Контекст:

В апреле Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana 2.

15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".

Теги: Украина, Чехия, Польша, Великобритания, Словакия, оккупация, военная техника, агрессия, военная помощь, Минобороны, война России против Украины, МиГ-29, Бен Уоллес
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