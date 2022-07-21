США могут передать Украине новые истребители – американский генерал

По данным издания, есть несколько вариантов поставок, в том числе речь может идти об самолетах американского или частично европейского производства.
Это могут быть шведский Gripen, французский Rafale или Eurofighter Typhoon, созданный консорциумом компаний из нескольких стран, пишет издание.
"Я не могу сказать вам сейчас, что именно это будет, но точно что-то нероссийское", – цитирует газета начальника штаба ВВС.
20 июля Reuters со ссылкой на Брауна сообщило, что США рассматривают возможность обучения украинских пилотов. По данным агентства, ВСУ "стремятся уйти от зависимости от российских самолетов" и ищут возможность приобретения западных истребителей.
Reuters обратило внимание на то, что комментарий Брауна прозвучал через несколько дней после того, как Палата представителей США одобрила поправку к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 год, что позволит выделить $100 млн на обучение украинских пилотов и техническое обслуживание боевых самолетов Соединенных Штатов.
Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня заявил, что Запад помогает Украине обороняться от РФ, но не вступает в войну, поэтому была договоренность не поставлять Киеву определенный вид вооружений – например, штурмовые самолеты или танки – и Зеленский "в курсе этого".
Члены Палаты представителей США Адам Кинзингер и Крисси Хулахан в конце июня внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на самолетах НАТО – F-15, F-16 и других воздушных судах. Кинзингер и Хулахан, которые служили в ВВС США, отметили, что если США решат передать самолеты Украине, нужно, чтобы украинские пилоты были готовы немедленно их использовать.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что украинские летчики готовы освоить американские истребители, если Запад их предоставит. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал передать Украине как советские самолеты (МиГ-29, Су-24 и Су-25), так и западные, например, бывшие в употреблении F-15 и F-16. "Пилоты есть, самолетов на всех не хватает", – сказал он.
Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что рано или поздно Украина договорится с западными партнерами о поставках боевых самолетов.