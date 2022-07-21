США могут передать Украине новые истребители – американский генерал

По данным издания, есть несколько вариантов поставок, в том числе речь может идти об самолетах американского или частично европейского производства.

Это могут быть шведский Gripen, французский Rafale или Eurofighter Typhoon, созданный консорциумом компаний из нескольких стран, пишет издание.

"Я не могу сказать вам сейчас, что именно это будет, но точно что-то нероссийское", – цитирует газета начальника штаба ВВС.

20 июля Reuters со ссылкой на Брауна сообщило, что США рассматривают возможность обучения украинских пилотов. По данным агентства, ВСУ "стремятся уйти от зависимости от российских самолетов" и ищут возможность приобретения западных истребителей.

Reuters обратило внимание на то, что комментарий Брауна прозвучал через несколько дней после того, как Палата представителей США одобрила поправку к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 год, что позволит выделить $100 млн на обучение украинских пилотов и техническое обслуживание боевых самолетов Соединенных Штатов.