Словакия может передать Украине истребители МиГ-29. Но есть условия

Один МиГ-29 Словакия оценивает в €35 млн и готова к обсуждению вариантов Фото: EPA

На пресс-конференции в Братиславе с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом Надь сказал, что с конца августа словацкие военно-воздушные силы прекратят эксплуатацию МиГ-29. После этого Чехия и Польша возьмут на себя защиту воздушного пространства Словакии, а истребители советского образца могут быть переданы Украине.

Однако, подчеркнул Надь, Словакия – недостаточно большая страна, чтобы иметь возможность подарить самолеты в одностороннем порядке, потребуется замена или оплата. Он указал, что один МиГ-29 стоит €35 млн.

Глава минобороны Словакии подчеркнул, что окончательное решение о поставке МиГ-29 Украине еще не принято и требует "более широкого" обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других нюансов передачи истребителей.

Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana-2.

15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".