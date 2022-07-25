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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Словакия может передать Украине истребители МиГ-29. Но есть условия

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Один МиГ-29 Словакия оценивает в &euro;35 млн и готова к обсуждению вариантов
Один МиГ-29 Словакия оценивает в €35 млн и готова к обсуждению вариантов
Фото: EPA

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна рассмотрит возможность передачи Украине 11 истребителей МиГ-29 и готова к "широкому обсуждению" условий поставки. Об этом 25 июля сообщает Sky News.

На пресс-конференции в Братиславе с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом Надь сказал, что с конца августа словацкие военно-воздушные силы прекратят эксплуатацию МиГ-29. После этого Чехия и Польша возьмут на себя защиту воздушного пространства Словакии, а истребители советского образца могут быть переданы Украине.

Однако, подчеркнул Надь, Словакия – недостаточно большая страна, чтобы иметь возможность подарить самолеты в одностороннем порядке, потребуется замена или оплата. Он указал, что один МиГ-29 стоит €35 млн.

Глава минобороны Словакии подчеркнул, что окончательное решение о поставке МиГ-29 Украине еще не принято и требует "более широкого" обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других нюансов передачи истребителей.

Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana-2.

15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".

Контекст:

Общее количество боевых самолетов в ВВС Украины на момент полномасштабного вторжения России минобороны РФ оценивало в 152 единицы, издание "Проект" - в 199 единиц. МиГ-29 в Украине насчитывалось до 36 единиц.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно. Так, в интервью "BBC News Україна", опубликованном 15 июля, министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины из-за того, что аэродромы не готовы к работе с ним.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно – только в будущем", – говорил Резников тогда. 

Через пять дней после выхода интервью состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По его итогам Резников объявил о новых обязательствах партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".

Теги: Украина, НАТО, Словакия, самолет, Вооруженные силы Украины, военная техника, военная помощь, ВВС, оборона, Алексей Резников, истребители, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, МиГ-29, российские оккупанты
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