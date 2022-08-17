"Лучшая инвестиция в безопасность Европы и мира". Кулеба и Блинкен скоординировали новые поставки вооружений в Украину

"Вооружение было в центре моего телефонного разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки из США и партнеров", – написал Кулеба.
По его словам, военная помощь Украине "приближает окончание войны и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и мира.
"Благодарен за неизменную поддержку США", – резюмировал Кулеба.
Также 17 августа министр обороны США Ллойд Остин обсудил вопросы дальнейшего оказания американской военной помощи Киеву с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Weapons were the focus of my call with @SecBlinken: we coordinated further supplies from the U.S. and partners. Military aid to Ukraine shortens the war and remains the best investment in the long-term security of Europe and the world. Grateful for the unfaltering U.S. support.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 17, 2022
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, а с 2014 года – более $11,8 млрд, сообщили в Пентагоне 8 августа.