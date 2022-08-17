"Лучшая инвестиция в безопасность Европы и мира". Кулеба и Блинкен скоординировали новые поставки вооружений в Украину

Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия Украине от США и партнеров Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Вооружение было в центре моего телефонного разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки из США и партнеров", – написал Кулеба.

По его словам, военная помощь Украине "приближает окончание войны и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и мира.

"Благодарен за неизменную поддержку США", – резюмировал Кулеба.

Также 17 августа министр обороны США Ллойд Остин обсудил вопросы дальнейшего оказания американской военной помощи Киеву с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Weapons were the focus of my call with @SecBlinken: we coordinated further supplies from the U.S. and partners. Military aid to Ukraine shortens the war and remains the best investment in the long-term security of Europe and the world. Grateful for the unfaltering U.S. support. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 17, 2022