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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лучшая инвестиция в безопасность Европы и мира". Кулеба и Блинкен скоординировали новые поставки вооружений в Украину

Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия Украине от США и партнеров
Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия Украине от США и партнеров
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телфонный разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники скоординировали дальнейшие поставки западного вооружения Украине. Об этом глава МИД Украины 17 августа сообщил в Twitter.

"Вооружение было в центре моего телефонного разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки из США и партнеров", – написал Кулеба.

По его словам, военная помощь Украине "приближает окончание войны и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и мира.

"Благодарен за неизменную поддержку США", – резюмировал Кулеба.

Также 17 августа министр обороны США Ллойд Остин обсудил вопросы дальнейшего оказания американской военной помощи Киеву с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, а с 2014 года – более $11,8 млрд, сообщили в Пентагоне 8 августа.

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