Резников надеется, что США предоставят Украине снаряды ATACMS для HIMARS

Украине предоставили снаряды для HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 80 км Фото: EPA

Министр выразил надежду, что США предоставят Украине больше артиллерийских систем, снарядов, ракет.

"Надеюсь, что будет принято политическое решение о ракетах ATACMS. Как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира", – сказал он.

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Дальность стрельбы снарядов, которые США предоставляют Украине к РСЗО HIMARS, составляет 80 км.

12 августа в Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине ATACMS.