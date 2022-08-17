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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников надеется, что США предоставят Украине снаряды ATACMS для HIMARS

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Украине предоставили снаряды для HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 80 км
Украине предоставили снаряды для HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 80 км
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что США примут политическое решение о предоставлении Украине снарядов ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 300 км. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", которое вышло 16 августа.

Министр выразил надежду, что США предоставят Украине больше артиллерийских систем, снарядов, ракет.

"Надеюсь, что будет принято политическое решение о ракетах ATACMS. Как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Дальность стрельбы снарядов, которые США предоставляют Украине к РСЗО HIMARS, составляет 80 км.

12 августа в Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине ATACMS.

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, а с 2014 года – более $11,8 млрд, сообщили в Пентагоне 8 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, ракеты, HIMARS
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