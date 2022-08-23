Восстановление Украиной контроля над Крымом станет историческим антивоенным шагом в Европе – Зеленский

"С 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и общинам запустили 750 разных крылатых ракет. Они уничтожили сотни гражданских объектов – школы, университеты, обычные жилые дома, больницы. Поэтому восстановление Украиной контроля над полуостровом Крым станет историческим антивоенным шагом в Европе", – заявил президент.
По его словам, возвращение Крыма вернет его гражданам безопасность и даст справедливость, а также реинтегрирует Крым в современный мир.
"Для Украины Крым – это не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста. Для Украины Крым – это часть нашего народа, нашего общества. Сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность. Крым был и есть Украиной и после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Европейского союза, я в этом уверен. Паспорт гражданина станет и паспортом ЕС, и это колоссальные возможности для всех наших граждан, которые живут в Крыму", – считает Зеленский.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.