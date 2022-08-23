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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Восстановление Украиной контроля над Крымом станет историческим антивоенным шагом в Европе – Зеленский

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Зеленский: Для Украины Крым это часть нашего народа, нашего общество
Зеленский: Для Украины Крым – это часть нашего народа, нашего общество
Скриншот: Кримська платформа / YouTube

Восстановления контроля Украины над оккупированным Россией Крымом станет самым историческим антивоенным шагом в Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии второго саммита Крымской платформы, который транслируется в YouTube.

"С 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и общинам запустили 750 разных крылатых ракет. Они уничтожили сотни гражданских объектов – школы, университеты, обычные жилые дома, больницы. Поэтому восстановление Украиной контроля над полуостровом Крым станет историческим антивоенным шагом в Европе", – заявил президент.

По его словам, возвращение Крыма вернет его гражданам безопасность и даст справедливость, а также реинтегрирует Крым в современный мир.

"Для Украины Крым – это не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста. Для Украины Крым – это часть нашего народа, нашего общества. Сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность. Крым был и есть Украиной и после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Европейского союза, я в этом уверен. Паспорт гражданина станет и паспортом ЕС, и это колоссальные возможности для всех наших граждан, которые живут в Крыму", – считает Зеленский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, Украина, оккупация, аннексия, Владимир Зеленский, Крымская платформа
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