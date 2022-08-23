Дуда обратился к участникам саммита Крымской платформы на украинском и крымскотатарском языках. Видео

Дуда обратился к украинцам со словами: "Разом до перемоги" Фото: president.gov.ua

"Пане президенте Володимире, дорогий друже, пані та панове. [...] Крим – це Україна, так, як Гданьськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був, є і буде частиною України. Дорогі українські браття, ще не вмерла Україна, jeszcze Polska nie zginęła, разом до перемоги", – сказал Дуда.

Второй саммит Крымской платформы проходит в смешанном формате – Дуда лично прибыл в Киев, большинство других политиков участвуют в заседании по видеосвязи.

На саммите присутствуют представители крымскотатарского народа, в том числе глава Меджлиса Рефат Чубаров и один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.