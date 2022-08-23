Дуда обратился к участникам саммита Крымской платформы на украинском и крымскотатарском языках. Видео

"Пане президенте Володимире, дорогий друже, пані та панове. [...] Крим – це Україна, так, як Гданьськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був, є і буде частиною України. Дорогі українські браття, ще не вмерла Україна, jeszcze Polska nie zginęła, разом до перемоги", – сказал Дуда.
Второй саммит Крымской платформы проходит в смешанном формате – Дуда лично прибыл в Киев, большинство других политиков участвуют в заседании по видеосвязи.
На саммите присутствуют представители крымскотатарского народа, в том числе глава Меджлиса Рефат Чубаров и один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.