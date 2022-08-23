Зеленский – крымчанам: Мы точно вернемся. Мы вернемся и исправим все то, что наделали оккупанты

"Я знаю, что Крым – с Украиной и ждет, когда мы вернемся. Я хочу, чтобы вы все знали: мы точно вернемся. Мы вернемся и исправим все то, что наделали оккупанты на нашем – украинском – полуострове, что пришло в Крым и весь Черноморский регион вместе с российской агрессией, вместе с российским оружием – катастрофические угрозы экологии, невиданные разрушения природы Крыма, разрушения социальной жизни, экономический упадок, уничтожение памятников, милитаризм", – заявил Зеленский.

Президент также напомнил, что когда российский флот, который базируется в оккупированном Крыму, заблокировал украинские порты в Черном и Азовском морях, это спровоцировало глобальный продовольственный кризис.

"Несмотря на любые угрозы, Украина достаточно крепкая, чтобы видеть перспективы для украинского Крыма. Я имею честь объявить о начале второго саммита Крымской платформы", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что за год Украине удалось существенно расширить возможности Крымской платформы. В прошлом году в ней участвовали 46 стран и международных организаций, в этом – почти 60. Среди них 40 президентов и премьер-министров, включительно с лидерами "Большой семерки". В этом году присоединились представители еще двух континентов – Африки и Южной Америки.

"Мы принесем свободу украинским гражданам в Крыму и обязательно восстановим справедливость в отношении всех, кто пострадал от репрессий, от издевательств российских оккупантов", – добавил президент.