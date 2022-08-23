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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский – крымчанам: Мы точно вернемся. Мы вернемся и исправим все то, что наделали оккупанты

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Зеленский: Мы принесем свободу украинским гражданам в Крыму
Зеленский: Мы принесем свободу украинским гражданам в Крыму 
Скриншот: Кримська платформа / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа открыл второй саммит Крымской платформы. В своем выступлении он обратился к жителям Крыма и пообещал, что Украина вернется на полуостров. Трансляция саммита идет на YouTube-канале платформы.

"Я знаю, что Крым – с Украиной и ждет, когда мы вернемся. Я хочу, чтобы вы все знали: мы точно вернемся. Мы вернемся и исправим все то, что наделали оккупанты на нашем – украинском – полуострове, что пришло в Крым и весь Черноморский регион вместе с российской агрессией, вместе с российским оружием – катастрофические угрозы экологии, невиданные разрушения природы Крыма, разрушения социальной жизни, экономический упадок, уничтожение памятников, милитаризм", – заявил Зеленский.

Президент также напомнил, что когда российский флот, который базируется в оккупированном Крыму, заблокировал украинские порты в Черном и Азовском морях, это спровоцировало глобальный продовольственный кризис.

"Несмотря на любые угрозы, Украина достаточно крепкая, чтобы видеть перспективы для украинского Крыма. Я имею честь объявить о начале второго саммита Крымской платформы", – сказал он. 

Зеленский подчеркнул, что за год Украине удалось существенно расширить возможности Крымской платформы. В прошлом году в ней участвовали 46 стран и международных организаций, в этом – почти 60. Среди них 40 президентов и премьер-министров, включительно с лидерами "Большой семерки". В этом году присоединились представители еще двух континентов – Африки и Южной Америки.

"Мы принесем свободу украинским гражданам в Крыму и обязательно восстановим справедливость в отношении всех, кто пострадал от репрессий, от издевательств российских оккупантов", – добавил президент.

Контекст:

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На первом саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, Украина, оккупация, Владимир Зеленский, Крымская платформа
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