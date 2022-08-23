Сегодня пройдет второй саммит Крымской платформы. Кулеба заявил, что мероприятие "позитивно удивит"

По словам Кулебы, участие в саммите подтвердили уже около 60 стран и международных организаций Фото: crimeaplatform / Instagram

"Саммит этого года положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией и уровнем представленности. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы стал крупнейшим дипломатическим событием в украинской истории, но география участников обнаружила и слабые места. Тогда нам удалось консолидировать все евроатлантическое пространство и страны "Группы семи", но другие регионы, включая Азию, Африку, Латинскую Америку, были представлены сравнительно слабо. В этом году Крымская платформа станет действительно глобальной. Ее география расширится, в частности, за счет стран Африканского континента и другой стороны Атлантики", – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в прошлом году из 46 делегаций 15 были представлены на уровне глав государств, правительств и парламентов и еще три – на уровне руководителей международных институций. В этот раз участие в саммите подтвердили уже около 60 стран и международных организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

"Для того, чтобы сделать Крымскую платформу действительно глобальной, мы активно убеждали государства всех континентов, что этот формат не только о Крыме, а в целом о справедливости, международном праве, уважении к границам и соблюдении принципа территориальной целостности. Абсолютное большинство государств мира чувствуют, что соблюдение этих принципов составляет основу безопасности их собственных стран и людей. Поэтому в успехе международной Крымской платформы, цель которой – деоккупация Крыма и восстановление международного права – заинтересован весь мир", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, тот факт, что количество участников саммита возросло более чем на треть, а география участия стала глобальной, свидетельствует, что весь мир на стороне Украины в вопросе возвращения Крыма.

ВИДЕО

Видео: Кримська платформа / YouTube

Список участников Крымской платформы в МИД не уточнили, как и точное время начала саммита. Однако известно, что на 13.35 по киевскому времени запланировано выступление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Об этом сообщил Офис Совета Европы в Украине.

Сьогодні наживо: Генсекретарка Ради Європи візьме участь у Другому саміті Кримської платформи @crimeaplatform.

Марія Пейчинович-Бурич говоритиме про підтримку України з боку Організації і проблеми з правами людини в Криму.

Онлайн з 14:35 * https://t.co/oagT6bdkeV#CrimeaPlatform https://t.co/F4FUOU7vr9 — CoE Ukraine (@UkraineCoE) August 23, 2022

Ранее свое участие в саммите подтвердили три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также в саммите будет участвовать генсек НАТО Йенс Столтенберг.