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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Сегодня пройдет второй саммит Крымской платформы. Кулеба заявил, что мероприятие "позитивно удивит"

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По словам Кулебы, участие в саммите подтвердили уже около 60 стран и международных организаций
По словам Кулебы, участие в саммите подтвердили уже около 60 стран и международных организаций
Фото: crimeaplatform / Instagram

23 августа в онлайн-режиме пройдет второй саммит Крымской платформы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Саммит этого года положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией и уровнем представленности. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы стал крупнейшим дипломатическим событием в украинской истории, но география участников обнаружила и слабые места. Тогда нам удалось консолидировать все евроатлантическое пространство и страны "Группы семи", но другие регионы, включая Азию, Африку, Латинскую Америку, были представлены сравнительно слабо. В этом году Крымская платформа станет действительно глобальной. Ее география расширится, в частности, за счет стран Африканского континента и другой стороны Атлантики", – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в прошлом году из 46 делегаций 15 были представлены на уровне глав государств, правительств и парламентов и еще три – на уровне руководителей международных институций. В этот раз участие в саммите подтвердили уже около 60 стран и международных организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

"Для того, чтобы сделать Крымскую платформу действительно глобальной, мы активно убеждали государства всех континентов, что этот формат не только о Крыме, а в целом о справедливости, международном праве, уважении к границам и соблюдении принципа территориальной целостности. Абсолютное большинство государств мира чувствуют, что соблюдение этих принципов составляет основу безопасности их собственных стран и людей. Поэтому в успехе международной Крымской платформы, цель которой – деоккупация Крыма и восстановление международного права – заинтересован весь мир", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, тот факт, что количество участников саммита возросло более чем на треть, а география участия стала глобальной, свидетельствует, что весь мир на стороне Украины в вопросе возвращения Крыма.

ВИДЕО
Видео: Кримська платформа / YouTube

Список участников Крымской платформы в МИД не уточнили, как и точное время начала саммита. Однако известно, что на 13.35 по киевскому времени запланировано выступление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Об этом сообщил Офис Совета Европы в Украине.

Ранее свое участие в саммите подтвердили три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также в саммите будет участвовать генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Теги: Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, Дмитрий Кулеба, саммит, Мария Пейчинович-Бурич, Крымская платформа, деоккупация
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