Зеленский анонсировал "значительное расширение формата" Крымской платформы

"Уже полностью готовы ко второму саммиту Крымской платформы. В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом году – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы расширяем формат Крымской платформы", – сказал Зеленский.

Он пообещал озвучить детали 23 августа.

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Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано 48 заявок, сообщал 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также среди участников будут представители стран Латинской Америки.

Также в саммите будет участвовать генсек НАТО Йенс Столтенберг.

О том, что в 2022 году заседание Крымской платформы будет особенным, Зеленский говорил 20 августа.