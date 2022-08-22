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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский анонсировал "значительное расширение формата" Крымской платформы

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Зеленский пообещал рассказать о новом формате Крымской платформы 23 августа
Зеленский пообещал рассказать о новом формате Крымской платформы 23 августа
Фото: ЕРА

Украина полностью готова к проведению саммита Крымской платформы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 22 августа. Ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Уже полностью готовы ко второму саммиту Крымской платформы. В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом году – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы расширяем формат Крымской платформы", – сказал Зеленский.

Он пообещал озвучить детали 23 августа.

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Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано 48 заявок, сообщал 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также среди участников будут представители стран Латинской Америки.

Также в саммите будет участвовать генсек НАТО Йенс Столтенберг.

О том, что в 2022 году заседание Крымской платформы будет особенным, Зеленский говорил 20 августа.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, война, оккупация, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, президент, заседание, Крымская платформа, деоккупация
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