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Видео: Кримська платформа / YouTube

Стартовал второй саммит Крымской платформы. Трансляция

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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

23 августа стартовал второй саммит Крымской платформы. Трансляция идет на YouTube-канале платформы.

В этом году в саммите примут участие более полусотни представителей иностранных государств. В их числе лидеры европейских стран, США, Азии, Латинской Америки и Африки, а также Еврокомиссии и Совета Европы, НАТО и Меджлиса крымскотатарского народа.

Мероприятие открывает президент Украины Владимир Зеленский.

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На первом саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Теги: Крым, Украина, аннексия, Владимир Зеленский, Крымская платформа
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