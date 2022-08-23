"Нет обычному бизнесу с Россией". Дуда призвал демонтировать "Северный поток – 2"

"Я хотел бы напомнить, что "Северный поток – 2" уже начал действовать после незаконного захвата Крыма. Нет поворота к обычному бизнесу в связях с Россией, нет поворота к таким связям. Определенно, когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует законные, международно признанные границы Украины, ее территории, – это не просто остановка полная "Северного потока – 2", а также ликвидация, демонтаж этого "потока", – заявил Дуда.

Перед этим он говорил, что на саммите Крымской платформы в 2021 году некоторые его участники "давали России понять, что они согласны как-то удовлетворять, задабривать Россию таким образом, чтобы можно было дальше вести бизнес, как раньше".