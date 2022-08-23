"Нет обычному бизнесу с Россией". Дуда призвал демонтировать "Северный поток – 2"

"Я хотел бы напомнить, что "Северный поток – 2" уже начал действовать после незаконного захвата Крыма. Нет поворота к обычному бизнесу в связях с Россией, нет поворота к таким связям. Определенно, когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует законные, международно признанные границы Украины, ее территории, – это не просто остановка полная "Северного потока – 2", а также ликвидация, демонтаж этого "потока", – заявил Дуда.
Перед этим он говорил, что на саммите Крымской платформы в 2021 году некоторые его участники "давали России понять, что они согласны как-то удовлетворять, задабривать Россию таким образом, чтобы можно было дальше вести бизнес, как раньше".
Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.
22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, "Северный поток – 2" сейчас мертв: "Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживут.
С начала вторжения России в Украину РФ сократила поставки газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода. В связи с этим Европейская комиссия, ожидая сложную зиму, представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах ЕС на 15% к следующей весне.
19 августа вице-спикер немецкого парламента от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, Вольфганг Кубики заявил в интервью RND, что можно было бы на время запустить "Северный поток – 2", чтобы пополнить запасы газа. В немецком политикуме это предложение раскритиковали.