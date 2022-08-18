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Трасс, вероятно, победит на выборах премьер-министра Великобритании с большим отрывом – опрос

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Большинство членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Лиз Трасс
Большинство членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Лиз Трасс
Фото: ЕРА

На выборах нового лидера Консервативной партии, который автоматически займет пост премьер-министра Великобритании, 66% избирателей готовы отдать свои голоса за министра иностранных дел Лиз Трасс. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала Sky News.

Согласно опросу, за ближайшего конкурента Трасс – 34-летнего экс-министра финансов Риши Сунака – готовы проголосовать 34% британских тори.

Опрос показывает, что действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему пользуется большой  поддержкой среди членов Консервативной партии. 55% опрошенных заявили, что консерваторы были неправы, заставив Джонсона уйти в отставку, 40% поддерживают это решение.

Если бы Джонсон участвовал в выборах вместе с Сунаком и Трасс, 46% проголосовали бы за Джонсона, 24% – за Трасс и 23% – за Сунака. 

Контекст:

7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.

20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства, и посоветовал своему преемнику на посту премьера “держаться ближе к американцам и защищать украинцев“.

24 июля в СМИ появилась информация, что Джонсон планирует вернуться на должность премьер-министра Великобритании.

27 июля Лиз Трасс пообещала быть “лучшим другом Украины”.

Победитель выборов нового лидера консерваторов должен быть объявлен в начале сентября.

Теги: Великобритания, выборы, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак
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