Трасс заявила, что в случае избрания ее премьером Великобритании не допустит повторного референдума о независимости Шотландии

Министр напомнила о соглашении шотландских националистов, что такой референдум может проводиться один раз в поколение.

Трасс пообещала работать, чтобы "укрепить весь наш союз".

Она заявила, что любой референдум о независимости Шотландии должен быть санкционирован Вестминстерским парламентом, и если она станет премьер-министром, не даст такого разрешения.