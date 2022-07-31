Трасс заявила, что в случае избрания ее премьером Великобритании не допустит повторного референдума о независимости Шотландии

Министр напомнила о соглашении шотландских националистов, что такой референдум может проводиться один раз в поколение.
Трасс пообещала работать, чтобы "укрепить весь наш союз".
Она заявила, что любой референдум о независимости Шотландии должен быть санкционирован Вестминстерским парламентом, и если она станет премьер-министром, не даст такого разрешения.
Первый референдум о независимости в Шотландии провели в сентябре 2014 года. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.
Власти Шотландии неоднократно высказывались против выхода из ЕС и заявляли о будущем выходе из состава Соединенного Королевства. Когда в июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза, во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовали 62% шотландцев. Однако в целом по стране большинство британцев поддержали выход из ЕС.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от такой инициативы (его правительство должно дать согласие на референдум, чтобы тот считался легитимным). 1 января 2021 года Стерджен заявила, что Шотландия скоро вернется в Евросоюз.
28 июля Стерджен предложила провести второй референдум по вопросу о независимости Шотландии 19 октября 2023 года. Вопрос, вынесенный на референдум, будет звучать так же, как на голосовании в 2014 году: "Должна ли Шотландия стать независимой страной?" При этом ожидаемый референдум будет консультативным, а не самостоятельным. Он не имеет такой же силы, что обычный референдум, а является лишь первым шагом для возможного принятия дальнейших политических или законодательных решений по вынесенному на голосование вопросу.