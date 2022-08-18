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"Укрпошта" ко Дню Независимости выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые"

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Тираж марки будет всего 1 млн экземпляров
Тираж марки будет всего 1 млн экземпляров
Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

"Укрпошта" ко Дню Независимости выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" с конвертом – это первый такой выпуск во время полномасштабной войны. Об этом 18 августа сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook.

"24 августа есть своего рода символизм – ровно шесть месяцев, как Украина снова вынуждена защищать свою независимость от врагов в войне, которая на самом деле длится не полгода, не восемь, не 100 и даже не 300 лет. К этому событию "Укрпошта" выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" + конверт (это первый такой выпуск во время войны)", – рассказал он.

По словам Смелянского, сроки подготовки к выпуску этой марки были очень сжатые, поэтому тираж будет всего 1 млн экземпляров. Детали запуска будут объявлены накануне 24 августа.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/pfbid0jJx6s78YkaMH7S48ZQ1qahuvaBKNee8A3sxeDJF3bJhfU2fjp1Xrq3zJrNYRKTail

Контекст:

После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва""Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", и "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности). 

Ожидается выпуск марки, посвященной псу-саперу Патрону, а также NFT-марки "Русский военный корабль, иди…".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, День Независимости, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка
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