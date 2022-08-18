"Укрпошта" ко Дню Независимости выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые"

"24 августа есть своего рода символизм – ровно шесть месяцев, как Украина снова вынуждена защищать свою независимость от врагов в войне, которая на самом деле длится не полгода, не восемь, не 100 и даже не 300 лет. К этому событию "Укрпошта" выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" + конверт (это первый такой выпуск во время войны)", – рассказал он.

По словам Смелянского, сроки подготовки к выпуску этой марки были очень сжатые, поэтому тираж будет всего 1 млн экземпляров. Детали запуска будут объявлены накануне 24 августа.