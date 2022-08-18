"Укрпошта" ко Дню Независимости выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые"

"24 августа есть своего рода символизм – ровно шесть месяцев, как Украина снова вынуждена защищать свою независимость от врагов в войне, которая на самом деле длится не полгода, не восемь, не 100 и даже не 300 лет. К этому событию "Укрпошта" выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" + конверт (это первый такой выпуск во время войны)", – рассказал он.
По словам Смелянского, сроки подготовки к выпуску этой марки были очень сжатые, поэтому тираж будет всего 1 млн экземпляров. Детали запуска будут объявлены накануне 24 августа.
После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", и "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности).
Ожидается выпуск марки, посвященной псу-саперу Патрону, а также NFT-марки "Русский военный корабль, иди…".