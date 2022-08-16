"Укрпошта" хочет выпустить NFT-марку "Русский военный корабль, иди…"

"Первой украинской NFT-маркой станет марка "Укрпошти", выпущенная в условиях военного положения, "Русский военный корабль, иди…". Деньги от продаж NFT-марки будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по закону "Укрпошта" не может выпускать NFT-марки, поэтому компания проведет конкурс по выбору партнера, который организует выпуск, размещение и продажу NFT, а "Укрпошта", со своей стороны, лицензирует права на выпуск NFT марки.

Заявки претендентов будут принимать до 29 августа.

Контекст:

После вторжения России "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", и "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія".

Также 28 июля ко Дню украинской государственности "Укрпошта" ввела в обращение четвертую тематическую марку "Доброго вечора, ми з України!".

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейн. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн.