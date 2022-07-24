В "Укрпошті" рассказали, когда начнется продажа новых марок "Доброго вечора, ми з України!"

Тираж марки – 5 млн экземпляров. Ее можно будет купить в отделениях "Укрпошти" или в онлайн-магазинах.

К марке будут выпущены художественный конверт и открытка. Также запланирована продажа тематического мерча.

В "Укрпошті" предупредили об ограничениях на количество купленных марок. Погашения марок состоятся 28 июля в Киеве. Также спецпогашения пройдут в этот же день во всех филиалах "Укрпошти". Штемпеля АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте.

"На почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!" воспроизведены реальные события, которые произошли в Николаевской области: украинский трактор тянет брошенный российский танк. Автором эскиза стала дизайнер-график и преподаватель живописи Анастасия Бондарец. Напомним, тематика почтовой марки была выбрана благодаря народному голосованию. В мае более 600 тыс. украинцев из пяти вариантов выбрали именно "Доброго вечора, ми з України!". На конкурс эскизов было отправлено более 1500 работ", – сообщили в компании.