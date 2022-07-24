В "Укрпошті" рассказали, когда начнется продажа новых марок "Доброго вечора, ми з України!"

Тираж марки – 5 млн экземпляров. Ее можно будет купить в отделениях "Укрпошти" или в онлайн-магазинах.
К марке будут выпущены художественный конверт и открытка. Также запланирована продажа тематического мерча.
В "Укрпошті" предупредили об ограничениях на количество купленных марок. Погашения марок состоятся 28 июля в Киеве. Также спецпогашения пройдут в этот же день во всех филиалах "Укрпошти". Штемпеля АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте.
"На почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!" воспроизведены реальные события, которые произошли в Николаевской области: украинский трактор тянет брошенный российский танк. Автором эскиза стала дизайнер-график и преподаватель живописи Анастасия Бондарец. Напомним, тематика почтовой марки была выбрана благодаря народному голосованию. В мае более 600 тыс. украинцев из пяти вариантов выбрали именно "Доброго вечора, ми з України!". На конкурс эскизов было отправлено более 1500 работ", – сообщили в компании.
12 апреля "Укрпошта" ввела в обращение новую марку, посвященную знаменитой фразе "Русский военный корабль, иди на х...й". Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.
В "Укрпоште" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". Ее продавали по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. Лимит – два блока по три марки на клиента.
29 июля "Укрпошта" выпустила марку "Українська мрія".
После этого "Укрпошта" анонсировала голосование за новую марку. Украинцы выбрали экскиз с трактором, который тянет танк.