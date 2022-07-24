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В "Укрпошті" рассказали, когда начнется продажа новых марок "Доброго вечора, ми з України!"

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Тираж новой марки 5 млн экземпляров
Тираж новой марки – 5 млн экземпляров
Фото: Укрпошта / Facebook

Новая почтовая марка "Доброго вечора, ми з України!" поступит в продажу 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпошти" 22 июля.

Тираж марки – 5 млн экземпляров. Ее можно будет купить в отделениях "Укрпошти" или в онлайн-магазинах.

К марке будут выпущены художественный конверт и открытка. Также запланирована продажа тематического мерча.

В "Укрпошті" предупредили об ограничениях на количество купленных марок. Погашения марок состоятся 28 июля в Киеве. Также спецпогашения пройдут в этот же день во всех филиалах "Укрпошти". Штемпеля АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте.

"На почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!" воспроизведены реальные события, которые произошли в Николаевской области: украинский трактор тянет брошенный российский танк. Автором эскиза стала дизайнер-график и преподаватель живописи Анастасия Бондарец. Напомним, тематика почтовой марки была выбрана благодаря народному голосованию. В мае более 600 тыс. украинцев из пяти вариантов выбрали именно "Доброго вечора, ми з України!". На конкурс эскизов было отправлено более 1500 работ", – сообщили в компании.

Контекст:

12 апреля "Укрпошта" ввела в обращение новую марку, посвященную знаменитой фразе "Русский военный корабль, иди на х...й". Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

В "Укрпоште" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". Ее продавали по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. Лимит – два блока по три марки на клиента. 

29 июля "Укрпошта" выпустила марку "Українська мрія".

После этого "Укрпошта" анонсировала голосование за новую марку. Украинцы выбрали экскиз с трактором, который тянет танк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, Укрпошта, почтовая марка
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