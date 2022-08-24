"Укрпошта" запустила в продажу новую марку "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые". Ее погасили Зеленский и Джонсон

"Как и планировали, новая марка от "Укрпошти" уже в продаже. С таким сильным названием ей ничего не помешает, как и тем, кто ежедневно приближает нашу победу", – написал он.
Он отметил, что это почтовый блок: на одном листе – шесть иллюстраций, "как шесть месяцев полномасштабного ада, свалившегося на плечи нашей страны и наших людей".
Автор эскизов – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин.
"Этот почтовый блок, как и предыдущие марки с 24 февраля, объединяет слово "война", и уверен, что со временем я напишу вам о выпуске марки со словом "победа", – пообещал Смелянский.
Марку продают до 10 блоков и двух конвертов в одни руки в отделениях или до пяти почтовых блоков и пяти художественных конвертов на один заказ при покупке онлайн.
Марку торжественно погасили президент Владимир Зеленский и находящийся сегодня в Киеве с визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото опубликовал Офис президента Украины.
Марку можно приобрести в отделениях "Укрпошти", в интернет-магазинах Rozetka, Kasta, Prom, а также Amazon и eBay.
Пресс-служба "Укрпошти" отметила 23 августа, что, чтобы не создавать скопления людей и не подвергать опасности украинцев 24 августа, торжественную часть запуска в главпочтамтах решили не проводить.
"Вы сможете поставить штемпель немного позже и в другом формате, о котором сообщим впоследствии", – сообщили в пресс-службе.
После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", и "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности).
Ожидается выпуск марки, посвященной псу-саперу Патрону, а также NFT-марки "Русский военный корабль, иди…".
"Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" – первый выпуск блок-марки за время полномасштабной войны, сообщал Смелянский. Ее выпустили тиражом 1 млн экземпляров.