"Укрпошта" запустила в продажу новую марку "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые". Ее погасили Зеленский и Джонсон

Почтовый блок, как и предыдущие марки с 24 февраля, объединяет слово "война", но руководство "Укрпошти" обещает выпустить марку со словом "победа" Фото: Укрпошта / Facebook

"Как и планировали, новая марка от "Укрпошти" уже в продаже. С таким сильным названием ей ничего не помешает, как и тем, кто ежедневно приближает нашу победу", – написал он.

Он отметил, что это почтовый блок: на одном листе – шесть иллюстраций, "как шесть месяцев полномасштабного ада, свалившегося на плечи нашей страны и наших людей".

Автор эскизов – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин.

"Этот почтовый блок, как и предыдущие марки с 24 февраля, объединяет слово "война", и уверен, что со временем я напишу вам о выпуске марки со словом "победа", – пообещал Смелянский.

Марку продают до 10 блоков и двух конвертов в одни руки в отделениях или до пяти почтовых блоков и пяти художественных конвертов на один заказ при покупке онлайн.

Марку торжественно погасили президент Владимир Зеленский и находящийся сегодня в Киеве с визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото опубликовал Офис президента Украины.

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Марку можно приобрести в отделениях "Укрпошти", в интернет-магазинах Rozetka, Kasta, Prom, а также Amazon и eBay.

Пресс-служба "Укрпошти" отметила 23 августа, что, чтобы не создавать скопления людей и не подвергать опасности украинцев 24 августа, торжественную часть запуска в главпочтамтах решили не проводить.

"Вы сможете поставить штемпель немного позже и в другом формате, о котором сообщим впоследствии", – сообщили в пресс-службе.