Зеленский и Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости

Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами “настоящих друзей Украины”: политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал Дуда.

"Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет на этой аллее. Это символ смелости, символ дружбы, символ поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что именно Дуда сыграл особо важную роль в укреплении обороноспособности Украины в первые дни полномасштабной агрессии РФ.

"Он прибыл в охваченную войной Украину, назвал действия России беспрецедентным нарушением международного права и подчеркнул, что этим РФ исключает себя из международного сообщества", – напомнил Зеленский.

Также президент Украины обратил внимание на то, что Польша "стала новым домом для миллионов вынужденных переселенцев из Украины".

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