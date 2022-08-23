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Зеленский и Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости

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Владимир Зеленский и Анджей Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости
Владимир Зеленский и Анджей Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости
Фото: Kancelaria Prezydenta / Twitter

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда открыли Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами “настоящих друзей Украины”: политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал Дуда.

"Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет на этой аллее. Это символ смелости, символ дружбы, символ поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что именно Дуда сыграл особо важную роль в укреплении обороноспособности Украины в первые дни полномасштабной агрессии РФ.

"Он прибыл в охваченную войной Украину, назвал действия России беспрецедентным нарушением международного права и подчеркнул, что этим РФ исключает себя из международного сообщества", – напомнил Зеленский.

Также президент Украины обратил внимание на то, что Польша "стала новым домом для миллионов вынужденных переселенцев из Украины".

Контекст:

Польша активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. В июле Польский институт экономики опубликовал отчет, в котором говорилось, что польские граждане и правительство с начала войны потратили на помощь Украине около 25 млрд злотых (около €5,3 млрд).

Сегодняшний визит Дуды – четвертый с начала года и третий – с начала полномасштабной войны РФ против Украины. 

Теги: Киев, Украина, Польша, оккупация, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины
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