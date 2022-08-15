ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Акт братства". Дуда ответил на поздравление Зеленского с Днем Войска Польского на польском языке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина в том числе благодаря польско-украинской дружбе победит зло, отметил Дуда
Украина в том числе благодаря польско-украинской дружбе победит зло, отметил Дуда
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил главу Украинского государства Владимира Зеленского за поздравление поляков с Днем Войска Польского на польском языке.

Об этом Дуда написал в Twitter 15 августа.

"Уважаемый господин президент Владимир Зеленский. Спасибо за ваши красивые пожелания. Их форма, особенно близкая нам, означает, что мы принимаем их не только как жест дружбы, но и как акт братства. Мы твердо верим, что Украина в том числе благодаря польско-украинской дружбе победит зло", – отметил президент Польши.

Видеообращение Зеленского от имени Украинского государства к народу Польши по случаю Дня Войска Польского было опубликовано 15 августа.

Президент отметил, что народы Украины и Польши "прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу" – вопросу о свободе.

"Только вместе мы можем защитить независимость наших государств на поколения вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья. Боремся вместе. И обязательно отпразднуем нашу и вашу победу в борьбе за свободу и наше совместное европейское будущее, которая идет сейчас, при нашей жизни. Спасибо вам за вашу историческую поддержку", – добавил Зеленский. 

Поздравление с Днем Войска Польского на польском языке записал также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент, поздравление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает G
Дмитрий ГОРДОН
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена G
  Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди як кораблі". Видео
  Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди – як кораблі". Видео
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (37742)
2
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (22218)
3
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (21255)
4
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (20589)
5
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (16144) G
6
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15513)
7
Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет (12429)
8
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом (11715)
 
 
 
 