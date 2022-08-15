"Акт братства". Дуда ответил на поздравление Зеленского с Днем Войска Польского на польском языке

Об этом Дуда написал в Twitter 15 августа.
"Уважаемый господин президент Владимир Зеленский. Спасибо за ваши красивые пожелания. Их форма, особенно близкая нам, означает, что мы принимаем их не только как жест дружбы, но и как акт братства. Мы твердо верим, что Украина в том числе благодаря польско-украинской дружбе победит зло", – отметил президент Польши.
Szanowny Panie Prezydencie @ZelenskyyUa! Bardzo dzi * kujemy za pi * kne * yczenia. Ich szczególnie bliska dla nas forma powoduje, * e przyjmujemy je nie tylko jako gest przyja * ni ale tak * e jako akt braterstwa. G * boko wierzymy, * e Ukraina, tak * e dzi * ki * , zatriumfuje nad z * em.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 15, 2022
Видеообращение Зеленского от имени Украинского государства к народу Польши по случаю Дня Войска Польского было опубликовано 15 августа.
Президент отметил, что народы Украины и Польши "прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу" – вопросу о свободе.
"Только вместе мы можем защитить независимость наших государств на поколения вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья. Боремся вместе. И обязательно отпразднуем нашу и вашу победу в борьбе за свободу и наше совместное европейское будущее, которая идет сейчас, при нашей жизни. Спасибо вам за вашу историческую поддержку", – добавил Зеленский.
Поздравление с Днем Войска Польского на польском языке записал также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.